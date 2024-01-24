День фінансів: підсумки-2023 ПриватБанку, скільки заробили росіяни на українцях, які дивляться рос. контент, сумнівні інвестиційні проєкти — Finance.ua

День фінансів: підсумки-2023 ПриватБанку, скільки заробили росіяни на українцях, які дивляться рос. контент, сумнівні інвестиційні проєкти Сьогодні 17:40

У середу, 24 січня, в Пентагоні назвали суму, яку коаліція «Рамштайн» загалом виділила Україні, а прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про підсумки переговорів в Ужгороді зі словацьким колегою Фіцо.

Рада з підтримки підприємництва: Зеленський увів у дію рішення РНБО для бізнесу. Президент України Володимир Зеленський анонсував створення Ради з підтримки Президент України Володимир Зеленський анонсував створення Ради з підтримки підприємництва , до якої увійдуть представники бізнесу. Окрім цього, за його словами, уряд представить зміни до закону про Бюро економічної безпеки та деяких інших законів, щоб максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на «білий», легальний бізнес.

Щомісячна державна допомога на проживання. Власники зруйнованого внаслідок бойових дій житла мають право на виплати ВПО. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка становить 3 тисячі гривень особам з інвалідністю та дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб. Про це Власники зруйнованого внаслідок бойових дій житла мають право на виплати ВПО. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка становить 3 тисячі гривень особам з інвалідністю та дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє Міністерство реінтеграції.

До речі, в поліції попередили про нову схему шахраїв щодо виплати по 6500 та 13 200 грн.

виплати по 6500 та 13 200 грн. До того ж, як заявила компанія «Укренерго», шахраї знову використовують назву компанії у своїх цілях. Вони обіцяють, що люди отримають гроші за кожну лампу при обміні.

При цьому Нацполіція викрила банду, яка грабувала «криптовалютників».

Підсумки роботи ПриватБанку за 2023. ПриватБанк 🏛️ПриватБанк оприлюднив результати минулого року, які мають безпосередній ефект на зміцнення економіки держави. Прибуток банку до оподаткування досяг 72,8 млрд грн, що більше ніж удвічі перевищує результат 2022 року.

Іноземні інвестори готові приватизувати два українські держбанки. Іноземні інвестори висловили зацікавленість в приватизації двох українських державних банків — Укргазбанку та Сенс банку. Про це . Іноземні інвестори висловили зацікавленість в приватизації двох українських державних банків — Укргазбанку та Сенс банку. Про це розповів заступник міністра фінасів Юрій Драганчук.

Як реалізувати житловий сертифікат єВідновлення. Загальна сума, на яку 298 українських родин придбали нову домівку за програмою Загальна сума, на яку 298 українських родин придбали нову домівку за програмою єВідновлення , вже перевищила півмільярда гривень.

До речі, якщо ви вирішили продати свою нерухомість під час війни, потрібно знати кілька нюансів. Ми підготували про це нову статтю, де є детальна інструкція:👇

НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів. До списку включили Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів. До списку включили такі компанії.

Держфінмоніторинг в 2023 році передав правоохоронним органам матеріалів на суму 102,1 млрд грн.

Скільки заробили росіяни на українцях, які дивляться російський контент. Бюджет країни-терористки за рік отримав від українців, які дивляться російських YouTube-блогерів та слухають російську музику, близько 5 млн доларів. За цю суму ворог може 🥺⛔Бюджет країни-терористки за рік отримав від українців, які дивляться російських YouTube-блогерів та слухають російську музику, близькоЗа цю суму ворог може придбати 10 000 FPV-дронів.

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