Захист інвесторів: НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів — Finance.ua

Захист інвесторів: НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів.
До списку включили:
- JFD Trade — https://ameriukr.com/
- TIER TRADES — https://tiertrades.com/
- BITFX FREEDOM — https://www.bitfxfreedom.com/
- MORGAN OPTION TRADE FX — https://www.morganoptiontradefx.com/
- ApolloX — https://www.apollox.finance/ru
- MISBTC INVESTMENTS — misbtcinvestments.com/
- EuroXTradeFX — https://euroxtradefx.com/
- Cryptogo365 Ltd — https://ru.cryptogo365.com/
- ARENA CAPITAL DIGITAL TRADING PLATFORMS — https://www.arenacapitals.uk/
- WEALTH PARAMOUNT — wealthparamounts.com/
- FINANCE CRYPTOFX — https://financecryptofx.net/
- XBTFX — https://xbtfx.io/
- AAFXTrading Company LTD — https://www.aafxtrading.com/#
- WOXA LTD — woxa.com/
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«Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється», — зазначають у НКЦПФР.
Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту», можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії.
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