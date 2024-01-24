Захист інвесторів: НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів — Finance.ua
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Захист інвесторів: НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів

Фондовий ринок
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Захист інвесторів: НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів
Захист інвесторів: НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів.
До списку включили:

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«Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється», — зазначають у НКЦПФР.
Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту», можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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