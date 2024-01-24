Захист інвесторів: НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів — Finance.ua

Захист інвесторів: НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів Сьогодні 16:19 — Фондовий ринок

Захист інвесторів: НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів.

До списку включили:

JFD Trade — https://ameriukr.com/

TIER TRADES — https://tiertrades.com/

BITFX FREEDOM — https://www.bitfxfreedom.com/

MORGAN OPTION TRADE FX — https://www.morganoptiontradefx.com/

ApolloX — https://www.apollox.finance/ru

MISBTC INVESTMENTS — misbtcinvestments.com/

EuroXTradeFX — https://euroxtradefx.com/

Cryptogo365 Ltd — https://ru.cryptogo365.com/

ARENA CAPITAL DIGITAL TRADING PLATFORMS — https://www.arenacapitals.uk/

WEALTH PARAMOUNT — wealthparamounts.com/

FINANCE CRYPTOFX — https://financecryptofx.net/

XBTFX — https://xbtfx.io/

AAFXTrading Company LTD — https://www.aafxtrading.com/#

WOXA LTD — woxa.com/

«Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється», — зазначають у НКЦПФР.

Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі « Захист прав інвесторів ».

У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись « 10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту », можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії.

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