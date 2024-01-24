Скільки заробили росіяни на українцях, які дивляться російський контент — Finance.ua

Скільки заробили росіяни на українцях, які дивляться російський контент
Бюджет країни-терористки за рік отримав від українців, які дивляться російських YouTube-блогерів та слухають російську музику, близько 5 млн доларів. За цю суму ворог може придбати 10 000 FPV-дронів.
Про це повідомляє UA War Infographics.
Як українці допомагають окупантам
Загалом російські автори заробили на переглядах та прослуховуваннях 81,6 млн доларів, з яких 5 млн доларів пішло на податок.
Вартість одного FPV-дрона складає близько 500 доларів. Таким чином, завдяки українцям російські окупанти можуть придбати собі 10 000 безпілотників.
Ворог часто застосовує ці дрони проти українських військових на полі бою.
Зазначимо, у найближчі два роки війна в Україні може мати кілька етапів розвитку. На це може впливати як фінансова, так і політична стабільність світу. Про це сказано у доповіді Всесвітнього економічного форуму.
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