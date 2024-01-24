Скільки заробили росіяни на українцях, які дивляться російський контент — Finance.ua
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Скільки заробили росіяни на українцях, які дивляться російський контент

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Скільки заробили росіяни на українцях, які дивляться російський контент
Скільки заробили росіяни на українцях, які дивляться російський контент
Бюджет країни-терористки за рік отримав від українців, які дивляться російських YouTube-блогерів та слухають російську музику, близько 5 млн доларів. За цю суму ворог може придбати 10 000 FPV-дронів.
Про це повідомляє UA War Infographics.

Як українці допомагають окупантам

Загалом російські автори заробили на переглядах та прослуховуваннях 81,6 млн доларів, з яких 5 млн доларів пішло на податок.
Скільки заробили росіяни на українцях, які дивляться російський контент
Вартість одного FPV-дрона складає близько 500 доларів. Таким чином, завдяки українцям російські окупанти можуть придбати собі 10 000 безпілотників.
Скільки заробили росіяни на українцях, які дивляться російський контент
Ворог часто застосовує ці дрони проти українських військових на полі бою.
Зазначимо, у найближчі два роки війна в Україні може мати кілька етапів розвитку. На це може впливати як фінансова, так і політична стабільність світу. Про це сказано у доповіді Всесвітнього економічного форуму.
За матеріалами:
Novyny.live
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