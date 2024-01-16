Війна в Україні у найближчі роки може розділитись на кілька етапів: доповідь у Давосі — Finance.ua
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Війна в Україні у найближчі роки може розділитись на кілька етапів: доповідь у Давосі

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Війна в Україні у найближчі роки може розділитись на кілька етапів: доповідь у Давосі
Війна в Україні у найближчі роки може розділитись на кілька етапів: доповідь у Давосі
У найближчі два роки війна в Україні може мати кілька етапів розвитку. На це може впливати як фінансова, так і політична стабільність світу.
Як повідомляє сказано у доповіді Всесвітнього економічного форуму.
Як сказано у звіті, наразі у світі є три області, які знаходяться на геополітичному роздоріжжі: війна в Україні, напруженість навколо Тайваню та війна між Ізраїлем та Сектором Газа. І ескалація у будь-якій з цих точок може глобально вплинути на весь світ.
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«Протягом наступних двох років війна в Україні може як посилюватись, так і повторно бути заморожена. Попри санкції, росія продовжує отримувати вигоду від енергетичних прибутків і товарів експорту — і вона може ще більше зрости, якщо конфлікт на Близькому Сході розшириться», — сказано у звіті.
Зокрема, на хід війни в Україні можуть вплинути такі чинники:
  • зменшення підтримки у США та Європі - це ускладнить зусилля України у підтримці єдності із Заходом;
  • рф продовжить отримувати вигоду з енергоресурсів та експорту товарів, попри санкції;
  • у разі ескалації буде використано звичайну зброю, а не ядерну, однак війна може поширитися інші країни;
  • війна може перетворитися на періодичний конфлікт, який триватиме роки чи десятиліття.
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«Постконфліктні сценарії і для України, і для росії важко передбачити, війна може „заморозитися“, що може тривати роками або навіть десятиліттями», — йдеться у звіті.
За матеріалами:
РБК-Україна
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