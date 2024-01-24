ПриватБанк озвучив результати за 2023 рік (інфографіка, відео) — Finance.ua

ПриватБанк озвучив результати за 2023 рік (інфографіка, відео) Сьогодні 13:00 — Фондовий ринок

ПриватБанк озвучив результати за 2023 рік (інфографіка, відео)

досяг 72,8 млрд грн, що більше ніж удвічі перевищує результат 2022 року. ПриватБанк оприлюднив результати минулого року, які мають безпосередній ефект на зміцнення економіки держави. Прибуток банку до оподаткування

Про це йдеться в повідомленні ПриватБанку за результатами пресконференції банку ( відео

У 2023 році банк збільшив чистий портфель роздрібних кредитів на 39% до понад 60 млрд грн і чистий портфель кредитів для бізнесу на 23% до понад 30 млрд грн.

Скріншот з відео ПриватБанку

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«2023-й рік приніс чимало трагедій, але він був і роком можливостей та адаптації бізнесу до викликів в реаліях війни. ПриватБанк продовжував стабільно працювати і не зупинявся жодного дня. Я пишаюсь тими бізнес-результатами, яких ми змогли досягнути. Адже чим вищий наш результат — тим більше ми віддаємо державі у вигляді податків і дивідендів. У часи, коли державі як ніколи потрібні кошти на оборону, ми усвідомлюємо свою велику відповідальність як державного системоутворюючого банку», зазначив голова правління ПриватБанку Герхард Бьош.

Депозити

Висока довіра громадян та підприємств до банку та стабілізація ситуації в країні дозволили збільшити обсяги депозитів на 85 млрд грн (18%).

Таке зростання масштабів бізнесу призвело до збільшення чистого процентного доходу банку на 16,7 млрд грн.

Ще 3,0 млрд грн приросту чистого процентного доходу завдячує процентній політиці, що реалізовувалась НБУ протягом 2023 року. Чистий комісійний дохід зріс на 20%, досягши 24,4 млрд грн. В умовах зростання бізнесу операційні витрати зросли лише на 8%, залишаючись під пильним управлінським контролем.

Якість кредитного портфеля поступово покращується, що дає значну економію за витратами на формування резервів. У 2023 році вони зменшились на 11,8 млрд грн порівняно з 2022 роком.

Вклад в бюджет

За результатами 2023 року ПриватБанк спрямовує до бюджету 26,8 млрд грн податку на прибуток (ще 8,2 млрд грн було передплачено в 2021—2022 роках одночасно з дивідендами).

Заступник міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук зазначив: «Успіх ПриватБанку має безпосередній ефект на забезпечення фінансової стабільності України та зміцнення економіки держави в умовах війни, тому Мінфін продовжить підтримувати ініціативи банку, націлені на прибутковість та удосконалення фінансової системи.

Нагадаємо, раніше ПриватБанк оголосив про продаж прав вимоги за картковими кредитами із загальною заборгованістю 501,4 мільйона гривень через систему електронних торгів «СЕТАМ». «ПриватБанк пропонує професійним учасникам ринку до 2 лютого 2024 року зареєструватися на платформі системи електронних торгів Мін'юсту OpenMarket ДП „СЕТАМ“ для придбання прав вимоги за портфелем карткових кредитів загальною заборгованістю на суму 501,4 млн грн, яка є початковою (стартовою) ціною лоту», — йшлося в повідомленні.

Довідка Finance.ua:

Клієнти ПриватБанкуможуть додавати до мобільного застосунку картку будь-якого іншого банку та здійснювати платежі та перекази. Клієнти банку зможуть використовувати картку іншого банку у застосунку Приват24 так:

здійснювати перекази коштів з картки на свої картки, а також оплачувати рахунки у ПриватБанку;

робити платежі на картку Visa/Mastercard будь-якого світового банку;

здійснювати платежі по країні за реквізитами;

робити оплату житлово-комунальних послуг;

поповнювати рахунок мобільного телефону.

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