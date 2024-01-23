Як додати картки інших банків у «Приват24» — покрокова інструкція — Finance.ua
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Як додати картки інших банків у «Приват24» — покрокова інструкція

Фінтех і Картки
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Як додати картки інших банків у «Приват24» — покрокова інструкція
Як додати картки інших банків у «Приват24» — покрокова інструкція
Клієнти ПриватБанку можуть додавати до мобільного застосунку картку будь-якого іншого банку та здійснювати платежі та перекази.
Про це пише портал Новини. Live з посиланням на матеріали банку.
Клієнти банку зможуть використовувати картку іншого банку у застосунку Приват24 так:
  • здійснювати перекази коштів з картки на свої картки, а також оплачувати рахунки у ПриватБанку;
  • робити платежі на картку Visa/Mastercard будь-якого світового банку;
  • здійснювати платежі по країні за реквізитами;
  • робити оплату житлово-комунальних послуг;
  • поповнювати рахунок мобільного телефону.
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Також можна поповнити з неї карту ПриватБанку, зокрема погасити борг за «приватівською» кредиткою. Для цього потрібно перейти у розділ «Всі послуги» та натиснути «Переказ між Вашими рахунками».

Як прив’язати карту іншого банку до Приват24

Для того щоб додати банківську карту іншого банку у Приват24, необхідно спочатку обрати розділ «Додати картку» у пункті «Мої рахунки». Після цього з’явиться нове віконце: «Додавання в акаунт картки іншого банку».
Там потрібно ввести реквізити нової картки:
  • назву;
  • 16-значний номер;
  • термін дії картки;
  • CVV-код.
Додавши картку, треба натиснути «Далі», потрапити у вікно, де треба підтвердити свою дію.
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Там можна буде відредагувати введену інформацію щодо картки, після чого підтвердити її, обравши пункт «Підтвердити за допомогою 3-D Secure».
При цьому з доданої картки спишуть 1 гривню, яку упродовж місяця повернуть.
Після того, як натиснули кнопку підтвердження, нова картка з’явиться в нижній частині переліку банківських карток у розділі «Картки інших банків».
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

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За матеріалами:
Novyny.live
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