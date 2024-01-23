Як додати картки інших банків у «Приват24» — покрокова інструкція Сьогодні 13:03 — Фінтех і Картки

Як додати картки інших банків у «Приват24» — покрокова інструкція

Клієнти ПриватБанку можуть додавати до мобільного застосунку картку будь-якого іншого банку та здійснювати платежі та перекази.

Про це пише портал Новини. Live з посиланням на матеріали банку.

Клієнти банку зможуть використовувати картку іншого банку у застосунку Приват24 так:

здійснювати перекази коштів з картки на свої картки, а також оплачувати рахунки у ПриватБанку;

робити платежі на картку Visa/Mastercard будь-якого світового банку;

здійснювати платежі по країні за реквізитами;

робити оплату житлово-комунальних послуг;

поповнювати рахунок мобільного телефону.

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Також можна поповнити з неї карту ПриватБанку, зокрема погасити борг за «приватівською» кредиткою. Для цього потрібно перейти у розділ «Всі послуги» та натиснути «Переказ між Вашими рахунками».

Як прив’язати карту іншого банку до Приват24

Для того щоб додати банківську карту іншого банку у Приват24, необхідно спочатку обрати розділ «Додати картку» у пункті «Мої рахунки». Після цього з’явиться нове віконце: «Додавання в акаунт картки іншого банку».

Там потрібно ввести реквізити нової картки:

назву;

16-значний номер;

термін дії картки;

CVV-код.

Додавши картку, треба натиснути «Далі», потрапити у вікно, де треба підтвердити свою дію.

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Там можна буде відредагувати введену інформацію щодо картки, після чого підтвердити її, обравши пункт «Підтвердити за допомогою 3-D Secure».

При цьому з доданої картки спишуть 1 гривню, яку упродовж місяця повернуть.

Після того, як натиснули кнопку підтвердження, нова картка з’явиться в нижній частині переліку банківських карток у розділі «Картки інших банків».

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