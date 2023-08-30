ПриватБанк відкрив продаж валюти у Приват24 — Finance.ua
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ПриватБанк відкрив продаж валюти у Приват24

Валюта
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ПриватБанк відкрив продаж валюти у Приват24
ПриватБанк відкрив продаж валюти у Приват24
ПриватБанк відкрив продаж валюти у Приват24 в межах встановлених НБУ лімітів.
Про це повідомляє пресслужба банку.
«З 29 серпня 2023 року клієнти ПриватБанку можуть купувати валюту онлайн через Приват24 для зарахування на валютні картки чи рахунки з урахуванням вимог регулятора та встановлених лімітів на проведення таких операцій у сумі до 50 тис грн на календарний місяць», — повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.
За його словами, продаж валюти онлайн здійснюється за поточним картковим курсом банку.

Як купити валюту

Щоб купити валюту у Приват24, треба зайти у меню «Перекази на картки», вибрати гривневу картку, з якої будуть списані кошти, та картку в доларах чи євро, на яку буде зарахована валюта.
Якщо в клієнта немає валютної картки, інтернет-картку в доларах або євро можна оформити безкоштовно прямо в Приват24 за кілька секунд.

Довідка Finance.ua:

  • для мінімізації множинності обмінних курсів Національний банк України пом’якшив низку валютних обмежень безготівкового продажу валюти громадянам;
  • Юрій Крохмаль, керівник служби продажу казначейських продуктів АТ «Банк Авангард», вважає, що дозвіл НБУ для банків продавати населенню безготівкову валюту в обсязі 50 тисяч гривень на місяць призведе до того, що готівковий курс долара буде знижуватися та наближатися до офіційного 36,6 гривень.

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За матеріалами:
Finance.ua
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