НБУ пом’якшив обмеження продажу населенню безготівкової валюти — Finance.ua

НБУ пом’якшив обмеження продажу населенню безготівкової валюти Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

НБУ пом’якшив обмеження продажу населенню безготівкової валюти

Для мінімізації множинності обмінних курсів Національний банк України пом’якшив низку валютних обмежень безготівкового продажу валюти громадянам.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Національний банк і надалі реалізовує оприлюднену Стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Відповідно до неї дії Національного банку у межах першого етапу пом’якшення валютних обмежень спрямовуватимуться, зокрема, на мінімізацію множинності обмінних курсів», — йдеться в повідомленні.

Що змінилося

Так, із 29 серпня 2023 року НБУ:

дозволив купувати валюту у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тисяч грн в еквіваленті в одному банку;

в розмірі в еквіваленті в одному банку; збільшує зі 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців. У НБУ нагадали, що такий інструмент доступний із 21 липня 2022 року.

При цьому, у Нацбанку вважають, що зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими. Тому це дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом.

«За необхідності Національний банк готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів», — додали у пресслужбі.

Довідка Finance.ua:

на початку повномасштабної війни регулятор запровадив низку валютних обмежень. З квітня 2022 року Нацбанк дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню, при цьому продаж безготівкової валюти банками клієнтам — фізичним особам і надалі був заборонений;

21 липня 2022 року НБУ дозволив банкам продавати громадянам безготівкову іноземну валюту за умови вкладення цих коштів на строковий депозит від трьох місяців;



з 21 жовтня 2022 року Нацбанк дозволив громадянам купувати долари США за офіційним курсом без обмежень за сумою з подальшим їх розміщенням на строковий депозит у банку від 6 місяців, але за умови продажу купленої валюти після закінчення терміну депозиту також за офіційним курсом, який буде на той момент.



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