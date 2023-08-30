Як дозвіл НБУ купувати валюту онлайн вплине на курс долара: прогноз — Finance.ua
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Як дозвіл НБУ купувати валюту онлайн вплине на курс долара: прогноз

Валюта
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Як дозвіл НБУ купувати валюту онлайн вплине на курс долара: прогноз
Як дозвіл НБУ купувати валюту онлайн вплине на курс долара: прогноз
Дозвіл НБУ для банків продавати населенню безготівкову валюту в обсязі 50 тисяч гривень на місяць призведе до того, що готівковий курс долара буде знижуватися та наближатися до офіційного 36,6 гривень.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Юрій Крохмаль, керівник служби продажу казначейських продуктів АТ «Банк Авангард».
Як зазначив експерт, нещодавні пом’якшення, що дали більше можливостей для онлайн купівлі валюти фізичними особами в банках, мають позитивно вплинути на ринок з точки зору множинності обмінних курсів.
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«В першу чергу, як зазначав сам Нацбанк, банки зможуть задовільнити ще більшу частину попиту з боку населення. Також більший обсяг валюти, куплений в банках, збільшить перетікання валюти до готівкового сегменту», — пояснив Крохмаль.
На його думку, це матиме й балансуючий вплив на валютний ринок та допоможе модерувати різницю між безготівковим курсом долара (який прив’язаний до офіційного) та готівковим.
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Нагадаємо, Національний банк України з 29 серпня послабив обмеження щодо продажу банками безготівкової валюти населенню.
Зокрема, НБУ дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту в розмірі 50 тисяч гривень без додаткових зобов’язань.
Крім того, НБУ збільшив зі 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень щомісячний ліміт на купівлю безготівкової валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців, після чого цю валюту можна зняти готівкою. Операції будуть проводитися за курсом, встановленим банками.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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