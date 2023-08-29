Продаж безготівкової валюти: ПриватБанк розповів, коли запустить послугу — Finance.ua

Продаж безготівкової валюти: ПриватБанк розповів, коли запустить послугу
У державній фінустанові «ПриватБанк» розповіли, коли стане доступна послуга з купівлі іноземної валюти через мобільний застосунок «Приват24».
Про це повідомила пресслужба банку.
За словами директора Департаменту ринків капіталу ПриватБанку Антона Коваленка, банк запустить безготівковий продаж валюти через Приват24 у рамках встановленого Національним банком України (НБУ) ліміту після здійснення необхідних налаштувань сервісу.
«ПриватБанк проводить необхідні налаштування сервісу безготівкового валютообміну з урахуванням вимог регулятора та лімітів проведення операцій для скорішого відновлення послуги купівлі-продажу валюти через Приват24», — йдеться у повідомленні.
Коваленко зауважив, що фінустанова повністю підтримує кроки регулятора щодо подальшої лібералізації валютного ринку та дії спрямовані на мінімізацію множинності обмінного курсу.
ПриватБанк відновить безготівковий продаж валюти прозоро та в рамках етичних норм, щоб не створити тиску на золотовалютні резерви країни та не зробити потенційного навантаження на ринок у зв’язку з різницею курсів.
Довідка Finance.ua:
- з 29 серпня цього року українцям став знову доступний обмін іноземної валюти онлайн, заборона діяла з початку війни. Встановлено щомісячний ліміт у 50 тисяч гривень в еквіваленті в одному банку.
Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸
Поділитися новиною