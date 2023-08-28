Курс долара може сягнути 40 гривень: експерт назвав терміни — Finance.ua

Курс долара може сягнути 40 гривень: експерт назвав терміни Сьогодні 12:05 — Валюта

Курс долара може сягнути 40 гривень: експерт назвав терміни

Курс готівкового долара в Україні поступово зростатиме і до кінця року може сягнути 40 гривень за долар.

Таку думку у коментарі РБК-Україна висловив доктор економічних наук, професор Олексій Плотніков.

«Думаю, курс зростатиме, оскільки ситуація в економіці не радісна. У нас держбюджет розраховували, виходячи з 42 грн за долар. Зараз ми пішли у готівці вже за 38 грн. Швидше за все, нижче вже не буде. Я думаю, що параметри держбюджету виконані не будуть, але рівень 39−40 грн за долар на 1 січня цілком реальний», — сказав експерт.

При цьому він не вважає за доцільне незабаром переходити на гнучке курсоутворення.

«Я не дуже впевнений, що зараз вдалий час для такого переходу, оскільки надходження валюти знизилося через проблеми з вивезенням зернових, попит на валюту підвищився і немає впевненості в ритмічному надходженні коштів від зовнішніх кредиторів. Тому, якщо НБУ зараз запровадить гнучкий курс, то йому доведеться докласти більше зусиль для його утримання у певному коридорі», — вважає Плотніков.

Довідка Finance.ua:

НБУ планує перейти до гнучкого курсу гривні до долара, що передбачає контроль і при необхідності коригування ситуації на ринку;

зокрема, «у міру формування належних макроекономічних та фінансових передумов НБУ відійде від фіксації офіційного курсу до більшої гнучкості обмінного курсу, коливання якого мають відображати зміни попиту та пропозиції валюти на ринку»;



терміни переходу до гнучкого курсоутворення НБУ не називає, наголошуючи, що це станеться «у перспективі»;



наразі НБУ тримає офіційний курс на рівні 36,6 гривень. На готівковому ринку курс досягнув рівня 38,6 гривень за долар.



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