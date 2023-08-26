Що буде з курсом долара, якщо НБУ його відпустить: прогноз експерта — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що буде з курсом долара, якщо НБУ його відпустить: прогноз експерта

Валюта
1950
Що буде з курсом долара, якщо НБУ його відпустить: прогноз експерта
Що буде з курсом долара, якщо НБУ його відпустить: прогноз експерта
Якщо Національний банк вирішить відмовитися від фіксованого курсу, який тримається на рівні 36,6 вже більше року, це призведе до стрибка долара. Але зростання може бути короткотривалим через можливості НБУ.
Про це сказав економіст Борис Кушнірук в коментарі РБК-Україна.
«Якщо вони (НБУ. — Ред.) відпустять курс, безперечно, курс стрибне. Потім він відкотиться назад, так завжди буває», — сказав він, зазначивши, що населення може програти.
За його словами, валютний ринок в Україні повністю залежить від Нацбанку, тому значення курсу «може бути будь-яким».
Читайте також
«Яким захоче Нацбанк, таким воно і буде. Немає ринку. Ринок — це НБУ, можна сказати, перефразовуючи відому фразу», — додав він.
Економіст зазначив, що в умовах відсутності ринку регулювати по суті все рівно буде Нацбанк.
Місце для вашої реклами
Кушнірук вважає, що готівковий курс долара знижувався довгий час через те, що НБУ почав знімати обмеження щодо перетоку валюти з міжбанківського ринку, де тримається фіксований курс (36,6 гривень +1%), на готівковий.
Кушнірук зазначив, що на цей рік в Україні прогнозується негативний торгівельний баланс на 20 млрд доларів, який буде покриватися за рахунок інтервенцій НБУ. Тому девальвація потрібна, але у заздалегідь оголошених параметрах, відомих усім учасникам.
Читайте також
Відмову від фіксованого курсу Кушнірук вважає «абсурдним кроком», але не виключив, що НБУ його зробить. За його словами, поки існує величезний дисбаланс між попитом та пропозицією, фактично курс визначає Нацбанк. «В умовах, коли у вас така залежність від Нацбанку, ні про яке вільне курсоутворення, не може бути й мови», — сказав експерт.
Як зазначив економіст, навіть після завершення війни перші рік-півтора НБУ зобов’язаний був би поступово девальвувати гривню. «Але прогнозовано та планово», — додав він.

Довідка Finance.ua:

  • НБУ планує перейти до гнучкого курсу долара, що передбачає контроль і при необхідності коригування ситуації на ринку;
  • терміни переходу до гнучкого курсоутворення НБУ не називає, наголошуючи, що це станеться «у перспективі».

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.