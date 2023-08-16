Як зміниться курс долара: фінансові аналітики та населення погіршили прогнози — Finance.ua
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Як зміниться курс долара: фінансові аналітики та населення погіршили прогнози

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Як зміниться курс долара: фінансові аналітики та населення погіршили прогнози
Як зміниться курс долара: фінансові аналітики та населення погіршили прогнози
Курсові очікування в Україні почали погіршуватись. І фінансові аналітики, і громадяни чекають на девальвацію.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку.
За даними НБУ, фінансові аналітики у липні 2023 року прогнозували курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 40,26 грн/долар. У червні вони чекали на курс 39,54 грн/долар.
Курсові очікування громадян погіршуються другий місяць поспіль. Населення в липні чекало на курс 39,75 грн/долар (у червні - 39,66 грн/долар)
Крім того, банкіри у липні прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 40,54 грн/долар.
Як зміниться курс долара: фінансові аналітики та населення погіршили прогнози

Довідка Finance.ua:

  • в Національному банку України готові повертатися до політики плаваючого валютного курсу, якщо для цього складуться певні фактори, але запевняють, що регулятор не допустить безконтрольної ситуації з курсом в такому випадку;
  • найближчими місяцями очікувати лібералізації валютного обмінного курсу в Україні не варто, долар коливатиметься в межах 37,5 — 39 гривень, прогнозує голова правління Ліги банків України Олена Коробкова;
  • Нацбанк пом’якшив низку валютних обмежень для активнішої участі банків-нерезидентів на ринку ОВДП, збільшення припливу іноземної валюти в країну, а також підтримки соціальних ініціатив щодо захисту громадян.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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