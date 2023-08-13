Яким буде долар найближчими місяцями — Finance.ua

Яким буде долар найближчими місяцями Сьогодні 11:01 — Валюта

Яким буде долар найближчими місяцями

Найближчими місяцями очікувати лібералізації валютного обмінного курсу в Україні не варто, долар коливатиметься в межах 37,5 — 39 гривень.

Такий прогноз зробила голова правління Ліги банків України Олена Коробкова.

Вона вважає, що Національний банк наразі не збирається відпускати гривню у «вільне плавання». Насамперед, через додаткові воєнні виклики.

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«Найближчими місяцями не варто очікувати лібералізації обмінного курсу. Середньострокова політика регулятора зокрема визначатиметься невирішеним питанням „зернового коридору“ та експорту української сільськогосподарської продукції. Зараз обмінний курс коливається на рівні 38 гривень за долар, що істотно не відрізняється від офіційного курсу НБУ. Прогноз курсового коридору на найближчу перспективу: 37,5 — 39 гривень», — сказала експертка.

Головним чинником, який впливає на стабільність курсових показників, вона назвала приплив міжнародної фінансової допомоги. Завдяки цьому Нацбанк не лише може здійснювати інтервенції на міжбанківському валютному ринку, а й нарощувати золотовалютні резерви. Наприклад, у червні в Україну надійшло $3,8 млрд, у липні - $5,3 млрд. Загалом же з початку війни міжнародні партнери надали нам $60 млрд.

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«Зараз резерви НБУ сягнули піку — $41,7 млрд. Номінально — це історичний рекорд. Але з урахуванням інфляції долара, були періоди, коли ми мали в резервах і по $50 млрд в поточних цінах, — наприклад, у 2008 та 2011 роках», — нагадала Коробкова.

Довідка Finance.ua:

українська гривня піднялася на сьоме місце з кінця у списку недооцінених валют світу в оновленому Індексі Біг-Маку. На початку року гривня була на четвертому місці;

Національний банк відійде від фіксованого валютного курсу, щойно дозволятимуть відповідні передумови.



Укрінформ За матеріалами:

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