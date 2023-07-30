Що буде з курсом гривні до кінця року — Новак Сьогодні 16:00 — Валюта

Що буде з курсом гривні до кінця року — Новак

Попри воєнний стан і економічні втрати, які спіткали Україну через повномасштабне вторгнення, майже рік НБУ тримає курс гривні приблизно на одному рівні. Чому це відбувається і чого нам чекати найближчим часом.

Про це розповів економіст Андрій Новак.

Минулого року, за офіційними даними, ВВП України зменшився на третину. Але не дивлячись на це, стабільний курс гривні спостерігається вже майже рік.

«Поки що Національний банк України, як і уряд, правильно використовують дуже масштабну зовнішню фінансову допомогу, яку Україна отримує від наших партнерів. Отримуємо ми допомогу за принципом „скільки треба — стільки Україна буде отримувати“. Це стосується не лише зброї, а перш за все якраз фінансів і фінансової допомоги», — каже Андрій Новак.

Україна отримує допомогу у двох напрямках, розповідає економіст. Перше — це покриття дефіциту бюджету і поповнення золотовалютних резервів НБУ. Саме завдяки цій зовнішній допомозі у нас зараз рекордні за всі роки незалежності золотовалютні резерви НБУ, які сягають майже 40 млрд доларів, такої суми в резерві України ніколи не було.

«Тому зараз у Національного банку України є всі можливості для того, щоб далі забезпечувати і підтримувати стабільний курс гривні. Бо девальвація грошової одиниці - це початок ланцюгової реакції, підвищення інфляції, підвищення цін на товари і послуги», — зазначає Новак.

Зараз важливо тримати стабільний курс гривні, і Нацбанк дотримується такої політики. Якщо вона не зміниться, то ніяких ризиків і особливих змін курсу гривні не буде, як до кінця літа, так і до кінця цього року загалом. «Коливання невеличкі завжди є і будуть. Тому що це валютний ринок. Кожного торгового дня відбуваються якісь коливання. Але вони незначні», — додає економіст.

УНН За матеріалами:

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