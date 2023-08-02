Українці продають більше доларів, ніж купують — Finance.ua
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Українці продають більше доларів, ніж купують

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Українці продають більше доларів, ніж купують
Українці продають більше доларів, ніж купують
Населення України в липні поточного року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,668 млрд доларів і купило на 1,591 млрд доларів. Чистий продаж валюти склав 76,6 млн доларів.
Такі дані приводить Національний банк України.
Таким чином у липні українці знову продали валюти більше, ніж купили. До цього протягом року ситуація була зворотною.
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Всього з початку 2023 року українці продали 10,125 млрд доларів і купили на 11,937 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 1,813 млрд доларів.
Українці продають більше доларів, ніж купують
Дані показують, що українці продовжують знімати безготівкову валюту в банках (201,8 млн доларів у липні). Цю валюту українці купували в банках за курсом, близьким до офіційного (36,6 гривні плюс комісія). Оскільки у липні на готівковому ринку курс впав до 37,30 гривень, то українці більше не розміщують валюту на депозит, а вилучають її.
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Водночас щодо готівкової валюти ситуація протилежна. Населення купило в липні 125,1 млн доларів.
Українці продають більше доларів, ніж купують

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк відійде від фіксованого валютного курсу, щойно дозволятимуть відповідні передумови;
  • готівкова гривня послабшала минулого тижня, але це ослаблення, найімовірніше, буде нетривалим.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
Корреспондент.net
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