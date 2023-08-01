Експерти розповіли, чи довго ще слабшатиме гривня — Finance.ua

Експерти розповіли, чи довго ще слабшатиме гривня Сьогодні 10:02 — Валюта

Експерти розповіли, чи довго ще слабшатиме гривня

Готівкова гривня послабшала минулого тижня, але це ослаблення, найімовірніше, буде нетривалим.

Про це повідомляється у фінансовому тижневику інвестгрупи ICU.

«На готівковому ринку курс гривні послабшав на 1,2% до 37,0−37,8 грн/дол. у середньому в системно важливих банках. За чотири робочі дні населення придбало валюти більше, ніж продало, вперше з початку червня», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на міжбанківському ринку клієнти банків (юридичні особи) продали валюти лише на 94 млн доларів менше, ніж придбали, а НБУ зменшив тижневий обсяг інтервенцій із продажу валюти на 41% - до 350 млн доларів.

За словами аналітиків компанії, загалом ситуація на валютному ринку не зазнала особливих змін, інтерес населення до придбання валюти для розміщення на депозитах майже не змінився.

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«Збільшення обсягів придбання готівкової валюти минулого тижня було ситуативним, і саме воно спричинило коливання готівкового курсу, яке, ймовірно, буде короткостроковим. А міжбанківський ринок частково оговтався після зриву росією зернової угоди, потребуючи меншого обсягу інтервенцій НБУ», — сказано в повідомленні.

Довідка Finance.ua:

економіст Андрій Новак каже, що зараз важливо тримати стабільний курс гривні, і Нацбанк дотримується такої політики. Якщо вона не зміниться, то ніяких ризиків і особливих змін курсу гривні не буде, як до кінця літа, так і до кінця цього року загалом;

зростання курсу долара на готівковому валютному ринку останніми днями є абсолютно нормальним. НБУ відстежує ситуацію.

УНІАН За матеріалами:

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