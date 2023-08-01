Експерти розповіли, чи довго ще слабшатиме гривня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експерти розповіли, чи довго ще слабшатиме гривня

Валюта
86
Експерти розповіли, чи довго ще слабшатиме гривня
Експерти розповіли, чи довго ще слабшатиме гривня
Готівкова гривня послабшала минулого тижня, але це ослаблення, найімовірніше, буде нетривалим.
Про це повідомляється у фінансовому тижневику інвестгрупи ICU.
«На готівковому ринку курс гривні послабшав на 1,2% до 37,0−37,8 грн/дол. у середньому в системно важливих банках. За чотири робочі дні населення придбало валюти більше, ніж продало, вперше з початку червня», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Зазначається, що на міжбанківському ринку клієнти банків (юридичні особи) продали валюти лише на 94 млн доларів менше, ніж придбали, а НБУ зменшив тижневий обсяг інтервенцій із продажу валюти на 41% - до 350 млн доларів.
За словами аналітиків компанії, загалом ситуація на валютному ринку не зазнала особливих змін, інтерес населення до придбання валюти для розміщення на депозитах майже не змінився.
Читайте також
«Збільшення обсягів придбання готівкової валюти минулого тижня було ситуативним, і саме воно спричинило коливання готівкового курсу, яке, ймовірно, буде короткостроковим. А міжбанківський ринок частково оговтався після зриву росією зернової угоди, потребуючи меншого обсягу інтервенцій НБУ», — сказано в повідомленні.

Довідка Finance.ua:

  • економіст Андрій Новак каже, що зараз важливо тримати стабільний курс гривні, і Нацбанк дотримується такої політики. Якщо вона не зміниться, то ніяких ризиків і особливих змін курсу гривні не буде, як до кінця літа, так і до кінця цього року загалом;
  • зростання курсу долара на готівковому валютному ринку останніми днями є абсолютно нормальним. НБУ відстежує ситуацію.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.