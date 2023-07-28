Що відбувається на готівковому валютному ринку — коментар заступника голови НБУ Сьогодні 10:00 — Валюта

Зростання курсу долара на готівковому валютному ринку останніми днями є абсолютно нормальним. НБУ відстежує ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Юрія Гелетія на брифінгу, який транслювався на YouTube

Як зазначив Гелетій, ситуація на готівковому валютному ринку протягом останнього часу «є абсолютно стійкою, стабільною».

«Завдяки заходам НБУ ми спостерігаємо скорочення спреду. У червні минулого року це було 20% між офіційним і готівковим курсом, на початку року 10%, зараз це близько 1,5%», — сказав він.

Гелетій вважає, що зростання курсу долара останніми днями — «це незначні коливання». «Ми не бачимо зміни очікувань. Відбулась несуттєва корекція, це абсолютно нормально. Ситуація контрольована, ми її моніторимо і відслідковуємо», — сказав він.

Причини зростання курсу долара

Заступник голови НБУ повідомив, що курс долара зріс через припинення роботи зернового коридору, активні удари росіян по зерновій інфраструктурі, нашій логістиці.

Водночас НБУ не бачить зміни ситуації на безготівковому валютному ринку. «Позитивна ситуація щодо населення. Населення більше продає валюту, ніж купує», — додав він.

Стабільна ситуація

Крім того, голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що у центробанку не розглядають «ситуативні корекції, які зараз відбуваються на готівковому ринку, як певні фактори, які змушують нас тривожитися, або свідчення того, що змінюється тренд».

«Ситуація абсолютно стійка, контрольована», — сказав він та додав, що плани НБУ щодо лібералізації валютного ринку є незмінними.

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