НБУ найближчим часом почне знімати валютні обмеження: прогноз експерта — Finance.ua

НБУ найближчим часом почне знімати валютні обмеження: прогноз експерта Сьогодні 11:44 — Валюта

НБУ найближчим часом почне знімати валютні обмеження: прогноз експерта

Експерти коментують рішення Національного банку України (НБУ) щодо зниження ключової відсоткової ставки з 25% до 22% річних вперше з початку війни. Зокрема, стверджують, що на валютному ринку невдовзі почнуться зміни.

Про це розповів директор Центр економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський

Які очікуються зміни

За словами експерта, Нацбанк фактично відреагував на скорочення темпів інфляції швидше, аніж очікувалося. При цьому реальна облікова ставка, враховуючи фактичну річну інфляцію 12,8%, залишатиметься істотно позитивною.

Тобто це означатиме подальше збереження жорсткої грошової політики, покликаної зв’язати вільну ліквідність і не допустити тиску на обмінний валютний курс.

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На думку фахівця, це дозволить НБУ невдовзі почати втілювати кроки щодо валютної лібералізації в країні.

«Така політика має дозволити Нацбанку вже найближчим часом почати знімати валютні обмеження, запроваджені на початку війни. Саме це, а не доступність кредитних ресурсів, судячи з рішення НБУ, буде пріоритетом в діях Національного банку на підтримку бізнесу. Перегляд прогнозу доволі обережний (вочевидь виходить з припущення, що рф не даватиме нам жити щонайменше до кінця війни) і очевидний», — зауважив він.

Вишлінський також вбачає позитивним той факт, що НБУ переглянув прогнози на поточний рік щодо ВВП (зростання із 2,0% до 2,9%) та рівня інфляції (уповільнення із 14,8% до 10,6%).

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, як зазначив очільник Центробанку Андрій Пишний, рішення щодо облікової ставки — важливий елемент забезпечення курсової стійкості за умов послаблення валютних обмежень та майбутнього переходу до більш гнучкого обмінного курсу. Новий рівень облікової ставки на тлі збереження макрофінансової стабільності має підтримати відновлення української економіки;

також Національний банк вважає поточну макроекономічну ситуацію в країні сприятливою для початку поступового руху до нормалізації монетарної політики. Регулятор працює над створенням остаточних передумов для повернення гнучкості обмінного курсу американської валюти.



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