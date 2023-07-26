Курсовий штиль: коли в Україні очікується стабільність долара — Finance.ua

Курсовий штиль: коли в Україні очікується стабільність долара Сьогодні 13:01 — Валюта

Курсовий штиль: коли в Україні очікується стабільність долара

Коливання на валютному ринку до кінця липня малоймовірні, тому що, за прогнозами експертів, причин, які можуть якимось чином «рухати» курс долара в Україні, зараз немає.

Як повідомляє начальник департаменту казначейства Глобус банку Тарас Лісовий, вартість американської валюти перебуватиме в межах 36,7−37,3 грн/долар.

За словами банкіра, зараз в Україні сформувалася досить позитивна економічна кон’юнктура, яка дає змогу говорити про подальшу стабільність на валютному ринку. Так, НБУ взяв чіткий курс на поступову лібералізацію валютного ринку — зокрема, там мають намір повернутися до плаваючого курсу.

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Крім того, накопичено рекордні міжнародні «запаси» та анонсовано зниження облікової ставки НБУ як мінімум на 1−2% (з 25% до 24−23%), а до кінця року облікова ставка може знизитися до 20%.

Отже, наприкінці липня «курсовий штиль» нікого не здивує. Межі допустимих курсових коливань залишаться постійними — 36,7−37,3 грн/долар. Водночас, поточні зміни курсу будуть в межах 0,1−0,3 грн", — пояснює Лісовий.

Курс долара в Україні на 26 липня

За даними порталу «Мінфін», у середу, 26 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,80 грн (купівля) та 37,40 (продаж). Готівковий курс — 37,32 (купівля) та 37,44 (продаж). Офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

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