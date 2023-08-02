У НБУ відповіли, коли відмовляться від фіксованого курсу — Finance.ua

У НБУ відповіли, коли відмовляться від фіксованого курсу Сьогодні 12:03 — Валюта

У НБУ відповіли, коли відмовляться від фіксованого курсу

Національний банк відійде від фіксованого валютного курсу, щойно дозволятимуть відповідні передумови.

Про це заявив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук під час дискусії «Новий макроекономічний прогноз для України: яким буде курс, ВВП та інфляція? «, яку організував Центр економічної стратегії.

«Відповідно до нещодавно опублікованої стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більш гнучкого обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування, ми будемо працювати над створенням відповідних передумов для того, щоб перейти від фіксованого обмінного курсу до більшої гнучкості, і ми маємо намір це зробити, як тільки нам дозволять відповідні передумови», — сказав він.

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Водночас, за словами Ніколайчука, навіть за нового режиму, особливо на перших стадіях, для НБУ дуже важливо буде забезпечувати курсову стабільність як передумову в тому числі для продовження зниження інфляції.

Крім цього, він додав, що Нацбанк планує і надалі залишати облікову ставку на високому рівні.

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«Ми в своїй стратегії чітко окреслили необхідність підтримання високих процентних ставок для того, щоб проводити валютну лібералізацію і забезпечити перехід до гнучкішого обмінного курсу без втрати цієї курсової стабільності. Ставка не лишатиметься незмінною, ми будемо її знижувати відповідно до динаміки інфляційних, курсових очікувань, щоб забезпечувати продовження достатньо високої привабливості гривневих активів», — зазначив він.

Довідка Finance.ua:

готівкова гривня послабшала минулого тижня, але це ослаблення, найімовірніше, буде нетривалим, вважають аналітики ICU;

УНІАН За матеріалами:

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