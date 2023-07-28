Прогноз валютного курсу на початок серпня: що буде з доларом і євро — Finance.ua

Прогноз валютного курсу на початок серпня: що буде з доларом і євро Сьогодні 17:00 — Валюта

Наприкінці липня та на початку серпня ситуація на готівковому валютному ринку докорінним чином не зміниться, проте ринок вже перебуває в передчутті осінніх змін.

Як розповів у коментарі УНІАН начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий, наступного тижня коридор допустимих коливань буде в межах 37−38 грн/дол. та 41−42,5 грн/євро, поточні (щоденні) коливання будуть незначними — в межах 0,1−0,3 грн, а економічно обґрунтований спред (різниця між курсом покупки та продажу) буде на рівні 0,15−0,25 грн.

«Звісно, що в обмінних пунктах спред може бути іншим — до 1 грн і навіть більше. Однак зауважу, що підстав для такої „ширини“ немає (обмінні пункти банально „граються“ настроями громадян, а також в такий спосіб намагаються „застрахувати“ власні ризики від якихось непередбачених обставин)», — сказав експерт.

Ще, за його словами, варте уваги те, що готівковий курс долара , як і протягом всього липня, тяжітиме до нижньої позначки коридору, а курс євро залежатиме від міжнародного курсу пари долар/євро. Наразі можна припустити, що курс євро буде тягтися до верхньої межі коридору — до 41−42 грн.

Лєсовий зазначив, що загальна ситуація на валютному ринку в серпні буде дещо схожою на перший тиждень місяця — відсутні підстави для якихось різких змін трендів.

За його словами, відтак вже у вересні на ринку можуть статися ґрунтовні зміни: триватиме процес поступового «об'єднання» офіційного та роздрібного курсів валют, а на фоні зниження облікової ставки, комерційні банки поступово знижуватимуть ставки як за гривневими депозитами, так і за кредитами. Очікується, що до кінця року облікова ставка знизиться до 20%, а це може потенційно дати зниження ставок за гривневими депозитами та кредитами на 3−4 в.п.

«Можна сказати, що у серпні ситуація на валютному ринку обіцяє бути стабільною, а будь-які зміни навряд чи будуть системними або ж довготривалими. Тому ми схильні вважати, що курсовий коридор буде „непохитним“: 37−38 грн/дол. та 41−42,5 грн/євро», — резюмував Лєсовий.

УНІАН За матеріалами:

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