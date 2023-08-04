Індекс Біг-Маку: скільки має коштувати долар в Україні — Finance.ua
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Індекс Біг-Маку: скільки має коштувати долар в Україні

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Індекс Біг-Маку: скільки має коштувати долар в Україні
Індекс Біг-Маку: скільки має коштувати долар в Україні
Українська гривня піднялася на сьоме місце з кінця у списку недооцінених валют світу в оновленому Індексі Біг-Маку. На початку року гривня була на четвертому місці.
Про це свідчать дані рейтингу The Economist за серпень 2023 року.
За даними видання, Біг-Мак коштує в Україні 105 гривень, тоді як у США — 5,58 доларів. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 49% порівняно з фактичним обмінним курсом 36,93 грн/долар, а курс купівельної спроможності має бути на рівні 18,82 грн/долар.
Індекс Біг-Маку: скільки має коштувати долар в Україні
Найбільш недооціненими валютами світу у серпні 2023 року є грошові одиниці Тайваню, Індонезії, Індії, Єгипту, ПАР та Філіппін.
Переоціненими валютами є швейцарський франк (на 38,5%), норвезька крона (на 24,0%), уругвайське песо (на 22,9%), аргентинський песо (на 7,4%), євро (на 4,3%), шведська крона (на 2,8%), данська крона (на 1,3%).
Зазначимо, у липні 2022 року The Economist не зміг оцінити курс гривні до долара в Індексі Біг-Маку, оскільки Мережа McDonald’s тимчасово закрила ресторани швидкого харчування після російського вторгнення. Після цього ресторани McDonald’s почали відкриватись в Україні.

Довідка Finance.ua:

  • населення України в липні поточного року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,668 млрд доларів і купило на 1,591 млрд доларів. Чистий продаж валюти склав 76,6 млн доларів;
  • Національний банк відійде від фіксованого валютного курсу, щойно дозволятимуть відповідні передумови;
  • готівкова гривня послабшала минулого тижня, але це ослаблення, найімовірніше, буде нетривалим.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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