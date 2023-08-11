НБУ пом’якшив низку валютних обмежень: що зміниться з 12 серпня — Finance.ua

НБУ пом’якшив низку валютних обмежень: що зміниться з 12 серпня Сьогодні 15:00 — Валюта

НБУ пом’якшив низку валютних обмежень: що зміниться з 12 серпня

Національний банк України пом’якшує низку валютних обмежень для активнішої участі банків-нерезидентів на ринку ОВДП, збільшення припливу іноземної валюти в країну, а також підтримки соціальних ініціатив щодо захисту громадян.

Про це сказано на сайті регулятора.

Крім того, вжито додаткових заходів, щоб запобігти непродуктивному відпливу капіталу з України для збереження стійкості валютного ринку.

З 12 серпня 2023 року НБУ запроваджує зміни щодо таких питань:

перекази за кордон для виплати пенсій громадянам України;

АТ «УКРПОШТА» як призначений оператор послуг поштового зв’язку матиме змогу здійснювати перекази з метою забезпечення виплати пенсій та грошових допомог на користь громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном.

Це дасть змогу підтримати соціальні ініціативи щодо захисту пенсіонерів, що вимушено перебувають за межами України, та забезпечити виплати гарантованих їм державою пенсій і грошових допомог.

Нагадаємо, що в червні минулого року НБУ також дозволив переказувати кошти за кордон для виплат пенсій громадянам у межах міжнародних договорів, укладених Україною з іноземними державами;

участь банків-нерезидентів в операціях з ОВДП, номінованими в національній валюті;

Національний банк дозволить здійснювати переказ коштів у гривні на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в українських банках, для проведення операцій з внутрішніми державними облігаціями України (ОВДП), номінованими в національній валюті, учасником яких є банк-нерезидент.

За оцінками НБУ, такі зміни мають посприяти активнішій участі банків-нерезидентів у операціях з гривневими ОВДП та водночас завдяки збереженню обмеження на конвертацію цих коштів у іноземну валюту та їх переказ за кордон це не призводитиме до посилення тиску на валютний ринок;

перекази коштів за кордон товарними біржами для повернення гарантійного забезпечення для участі в торгах;

Товарні біржі отримають можливість переказувати кошти нерезиденту з метою повернення попередньо внесеної ним суми гарантійного забезпечення для участі в біржових торгах. Водночас таке повернення може здійснюватися лише за рахунок коштів, які були попередньо перераховані нерезидентом з-за кордону для участі в торгах на товарній біржі. Відповідно купівля іноземної валюти не здійснюватиметься, отже це не посилюватиме тиск на валютний ринок.

Натомість такі зміни дадуть змогу забезпечити виконання біржами своїх зобов’язань перед учасниками торгів, що зі свого боку сприятиме збільшенню припливу іноземної валюти в Україну;

валютний нагляд банків за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків за операцією з імпорту товарів.

Визначено, що банки не матимуть можливості завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів, якщо відбувається повне або часткове повернення коштів імпортеру з рахунку нерезидента, відкритого в українському банку.

Відповідна зміна необхідна, щоб запобігти непродуктивному відпливу іноземної валюти за кордон, що дасть змогу захистити міжнародні резерви України та стабільність на валютному ринку.

Наведені та інші уточнювальні зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2023 року № 96 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18», що набирає чинності з 12 серпня 2023 року.

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