Курс долара в Україні зростає: названо найголовнішу причину стрибків — Finance.ua

Курс долара в Україні зростає: названо найголовнішу причину стрибків Сьогодні 12:06 — Валюта

Курс долара в Україні зростає: названо найголовнішу причину стрибків

Курс долара в Україні останнім часом зазнає деяких змін. Відбувається це здебільшого у зв’язку зі зривом росією «зернової угоди».

Таку думку в ефірі телемарафону висловив керівник економічних програм аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень» Олександр Чупак, зазначивши, що через це Україна втратила певну частину своєї валютної виручки.

Економіст заявив про збільшення попиту на валюту, оскільки експорт Чорним морем приносив Україні близько мільярда доларів на місяць.

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«Будемо сподіватися, що ми знайдемо інші шляхи продажу наших товарів, можливо, через територіальні води наших сусідів — Румунії, Болгарії, Туреччини. Ми чули, що Румунія пообіцяла, що дозволить перевозити своєю територією велику кількість наших товарів, тому це нам допоможе відновити баланс на валютному ринку», — сказав Чупак.

Нагадаємо, керівник служби продажу казначейських продуктів АТ «Банк Авангард» Юрій Крохмаль заявляв , що в Україні почав зростати курс долара. Це пов’язано з підвищенням попиту валюту перед початком осені.

Довідка Finance.ua:

упродовж 21−27 серпня на готівковому валютному ринку не станеться якихось особливих змін, курсові коливання будуть в межах коридорів 37,2−37,7 грн/ дол. та 40,7−42 грн/євро, також варто очікувати, що буде збережений баланс між попитом і пропозицією на готівку, розповів начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий;

Національний банк з 19 серпня 2023 року вніс зміни до порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті.



УНІАН За матеріалами:

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