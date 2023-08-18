НБУ оновив порядок обміну валют — Finance.ua

НБУ оновив порядок обміну валют Сьогодні 16:00 — Валюта

НБУ оновив порядок обміну валют

Національний банк з 19 серпня 2023 року вносить зміни до порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

По-перше, розширено перелік інформації, яка повинна розміщуватися в касі банку, небанківської фінансової установи та оператора поштового зв’язку, їх відокремлених підрозділів, пункту обміну валюти в доступному для огляду клієнтами місці:

Інформація про юридичну особу — банк або небанківську установу, із зазначенням місцеперебування, номера телефону або номера телефону «гарячої лінії» (за наявності), адреси електронної пошти, посилання на інтернет-сторінку (за наявності) для подання звернень клієнтів до банку, небанківської установи; Контактна інформація Національного банку із зазначенням місцеперебування, номера телефону універсальної «гарячої лінії», адреси електронної пошти, посилання на сторінку офіційного інтернет-представництва для подання звернень клієнтів банку, небанківської установи до Національного банку.

Зазначені зміни сприятимуть кращому інформуванню клієнтів про контакти для звернень у разі виникнення спірних/конфліктних ситуацій або для інформування про порушення під час здійснення валютно-обмінних операцій.

По-друге, фізичним особам-нерезидентам надано можливість отримувати на поточні рахунки в гривнях кошти, сплата яких передбачена умовами цивільно-правових договорів. Це пов’язано з відповідними змінами в законодавстві України.

Довідка Finance.ua:

Національний банк рекомендує населенню звертатися за послугою інкасо щодо прийняття старої готівкової інвалюти до 7 українських банків із 65 діючих;

спільні зусилля НБУ та учасників ринку сприяли нормалізації ситуації з обміном готівкової іноземної валюти. Тепер завдання — довести українцям, що банкноти іноземної валюти мають однаковий еквівалент вартості незалежно від року випуску чи дизайну;



Нацбанк з 12 серпня пом’якшив низку валютних обмежень для активнішої участі банків-нерезидентів на ринку ОВДП, збільшення припливу іноземної валюти в країну, а також підтримки соціальних ініціатив щодо захисту громадян.



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