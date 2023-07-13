Нацбанк рекомендував 7 банків для обміну зношеної валюти — Finance.ua

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Нацбанк рекомендував 7 банків для обміну зношеної валюти

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Нацбанк рекомендував 7 банків для обміну зношеної валюти
Нацбанк рекомендував 7 банків для обміну зношеної валюти
Національний банк рекомендує населенню звертатися за послугою інкасо щодо прийняття старої готівкової інвалюти до 7 українських банків із 65 діючих.
Про це йдеться у відповіді Нацбанку на запит видання «Мінфін».

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Серед рекомендованих банків найменша вартість інкасо — у Райффайзен Банку (10%), а максимальна — в одеського МТБ Банку (50%). Середня — 12−15%.
У переліку, зокрема:
  • Райффайзен Банк — 10% суми;
  • ПУМБ — 12% суми;
  • Акордбанк — 15% суми;
  • Кредобанк — 15% суми (мінімум 350 грн);
  • Перший інвестиційний банк — 15% суми;
  • Укрексімбанк (послуга припинена) — 20% суми;
  • МТБ Банк — 50% суми.
У Нацбанку також повідомили, що станом на 10 липня валютні ліцензії в Україні мали 42 небанківські фінустанови і 32 з них — на торгівлю готівковими валютними цінностями. У фінансових компаній середня комісія за інкасо перебуває на рівні 20−30%, а максимальна сягає 50%.

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Водночас, як з’ясувало видання, деякі банки висувають додаткові умови при прийнятті старої готівкової інвалюти.
Так, Кредобанк ставить умовою відкриття рахунки, оскільки послуга інкасо входить у них в пакет.
У державному Укрексімбанку менеджер під час консультації повідомив, що кілька днів тому його структура тимчасово призупинила прийом ветхої інвалюти й цінник у 20% діяв раніше. Проте запевнив, що держбанк відновить роботу з інкасо протягом кількох днів.
Стабільна робота фінансової системи — найкраще «заспокійливе» для українців. За рік війни банкам і фінансовим компаніям вдалося втримати фінансовий фронт. Та зараз країна потребує відновлення, а економіка та бізнес не можуть повноцінно функціонувати без якісного кредитного палива. Що ж відбувається на ринку кредитування? Які тенденції там панують і до чого готуватися бізнесу та громадянам? Про все це ви дізнаєтеся на Ukrainian Credit Conference (UCC) — особливій події, що об'єднає ключових представників фінансової спільноти України.

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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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