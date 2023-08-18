Що буде з курсом гривні наступного тижня: експерт дав обнадійливий прогноз — Finance.ua

Що буде з курсом гривні наступного тижня: експерт дав обнадійливий прогноз Сьогодні 09:01 — Валюта

Що буде з курсом гривні наступного тижня: експерт дав обнадійливий прогноз

Упродовж 21−27 серпня на готівковому валютному ринку не станеться якихось особливих змін, курсові коливання будуть в межах коридорів 37,2−37,7 грн/ дол. та 40,7−42 грн/євро, також варто очікувати, що наступного тижня буде збережений баланс між попитом і пропозицією на готівку.

Про це у коментарі УНІАН розповів начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.

Він зазначив, що, крім того, стабільність ринку буде також підкріплена звичним спредом (різницею між курсом покупки та продажу), який не перевищить 0,15−0,25 грн, та досить «стандартними», як для останнього часу, щоденними коливаннями в межах 0,1−0,3 грн.

«Взагалі можна сказати, що до кінця серпня ситуація на валютному ринку навряд чи суттєво зміниться, адже ринок перебуватиме „в передчутті“ вересневої часткової лібералізації з поверненням до інфляційного таргетування та скасування фіксованого курсу валют. При цьому ми допускаємо, що повернення до плаваючого курсу валют за великим рахунком базуватиметься на ринковому готівковому курсі», — сказав експерт.

Також Лєсовий не відкидає, що у вересні регулятор може знизити облікову ставку на 1−2%, а до кінця року, згідно з експертною думкою членів комітету з монетарної політики, зменшення облікової ставки може бути ще більш відчутним — до 18% до кінця року. Цей факт свідчить про стабільну і прогнозовану економічну ситуацію, що сприятиме позитивним явищам на валютному ринку (принаймні зараз відсутні ризики до будь-яких різких падінь курсу гривні).

Читайте також Як зміниться курс долара: фінансові аналітики та населення погіршили прогнози

Серед головних чинників, що впливатимуть на готівковий валютний ринок, як і тижнем раніше, експерт виділив міжнародну фінансову допомогу, яка, з одного боку, дає змогу покривати видатки бюджету, а з іншого — накопичити достатні міжнародні резерви, що вже складають майже $42 млрд; розвиток економіки країни та експортні обсяги (особливу вагу матиме розв’язання питання з експортом збіжжя, адже щомісяця валютні надходження за таке постачання складало понад 600 млн доларів);

«Таким чином, в останній тиждень серпня на валютному ринку збережеться досить прогнозована ситуація: ринок перебуватиме в стані відносного затишшя напередодні певних регуляторних послаблень», — резюмував Лєсовий.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.