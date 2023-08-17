Чому в Україні зростає курс долара: роз’яснення експерта — Finance.ua

Чому в Україні зростає курс долара: роз’яснення експерта Сьогодні 10:03 — Валюта

Чому в Україні зростає курс долара: роз’яснення експерта

В Україні останніми днями почав зростати курс долара . Це пов’язано з підвищенням попиту валюту перед початком осені.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив керівник служби продажу казначейських продуктів АТ «Банк Авангард» Юрій Крохмаль.

Він зазначив, що зростання курсу долара насамперед спостерігається у небанківських пунктах обміну валют, де його вартість коливалася в діапазоні 37,70/38,00.

Читайте також У НБУ спрогнозували, як ринок відреагує на перехід до плаваючого курсу

«Одним з чинників традиційно є очікування: перед наближенням осені, як правило, підвищується попит на валюту. Тому, не чекаючи вересня, ці настрої вже конвертуються у додатковий попит на готівковому ринку та впливають на курс», — пояснив Крохмаль.

Він уточнив, що додатковим фактором є також і анонсовані Нацбанком України поступові кроки щодо лібералізації обмежень на валютному ринку.

«Учасники ринку сприймають їх як ще одну причину для можливого послаблення гривні», — додав експерт.

Довідка Finance.ua:

фінансові аналітики очікують на курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 40,26 грн/долар;

як прогнозує директорка департаменту казначейських операцій «Юнекс Банку» Ганна Золотько, на сильні зміни у курсі долара до кінця поточного тижня чекати не варто, тому що попит на валюту дещо впав.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.