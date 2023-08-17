Чому в Україні зростає курс долара: роз’яснення експерта — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чому в Україні зростає курс долара: роз’яснення експерта

Валюта
206
Чому в Україні зростає курс долара: роз’яснення експерта
Чому в Україні зростає курс долара: роз’яснення експерта
В Україні останніми днями почав зростати курс долара. Це пов’язано з підвищенням попиту валюту перед початком осені.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив керівник служби продажу казначейських продуктів АТ «Банк Авангард» Юрій Крохмаль.
Він зазначив, що зростання курсу долара насамперед спостерігається у небанківських пунктах обміну валют, де його вартість коливалася в діапазоні 37,70/38,00.
Читайте також
«Одним з чинників традиційно є очікування: перед наближенням осені, як правило, підвищується попит на валюту. Тому, не чекаючи вересня, ці настрої вже конвертуються у додатковий попит на готівковому ринку та впливають на курс», — пояснив Крохмаль.
Він уточнив, що додатковим фактором є також і анонсовані Нацбанком України поступові кроки щодо лібералізації обмежень на валютному ринку.
«Учасники ринку сприймають їх як ще одну причину для можливого послаблення гривні», — додав експерт.

Довідка Finance.ua:

  • фінансові аналітики очікують на курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 40,26 грн/долар;
  • як прогнозує директорка департаменту казначейських операцій «Юнекс Банку» Ганна Золотько, на сильні зміни у курсі долара до кінця поточного тижня чекати не варто, тому що попит на валюту дещо впав.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.