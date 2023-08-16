Банкір спрогнозувала, що буде з курсом долара найближчими днями — Finance.ua

Банкір спрогнозувала, що буде з курсом долара найближчими днями Сьогодні 14:00 — Валюта

Банкір спрогнозувала, що буде з курсом долара найближчими днями

Курс долара в Україні до 20 серпня перебуватиме у діапазоні 37,3 — 37,8 грн/дол.

Як прогнозує директорка департаменту казначейських операцій «Юнекс Банку» Ганна Золотько, на сильны зміни у курсі долара до кінця поточного тижня чекати не варто, тому що попит на валюту дещо впав. За її прогнозом, і гривня не буде проявляти себе активно, хоча зміни будуть, передає 24 канал

«Зараз ми перебуваємо у сприятливому для гривні часовому проміжку — в середині місяця попит на валюту з боку населення зазвичай знижується. Тому я не прогнозую подальше зростання курсу. Щоправда, враховуючи сформований на ринку фактичний баланс між попитом і пропозицією, і на зміцнення гривні, схоже, чекати не варто», — зазначила експерт.

Банкір вважає, що наближення осені і посилення побоювань українців з приводу повторення енергетичної кризи можуть дещо зміцнити долар, а це своєю чергою може підвищити попит на валюту на сірому ринку.

УНІАН За матеріалами:

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