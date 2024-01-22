ПриватБанк продасть безнадійні кредити — Finance.ua

ПриватБанк продасть безнадійні кредити Сьогодні 15:16 — Кредит&Депозит

ПриватБанк продасть безнадійні кредити

ПриватБанк оголосив про продаж прав вимоги за картковими кредитами із загальною заборгованістю 501,4 мільйона гривень через систему електронних торгів «СЕТАМ».

Про це повідомляє пресслужба банку.

«ПриватБанк пропонує професійним учасникам ринку до 2 лютого 2024 року зареєструватися на платформі системи електронних торгів Мін'юсту OpenMarket ДП „СЕТАМ“ для придбання прав вимоги за портфелем карткових кредитів загальною заборгованістю на суму 501,4 млн грн, яка є початковою (стартовою) ціною лоту», — сказано в повідомленні.

Даний портфель включає понад 80 тисяч споживчих кредитів наданих фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів. З портфелю для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці, мобілізовані - за інформацією, яка наявна в ПриватБанку.

«Права вимоги за таким портфелем включають лише тіло кредиту та нараховані відсотки. Продаж боргу буде здійснюється шляхом проведення електронних торгів, які складаються з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лота, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції. Мінімальна ціна продажу лоту складає 2,1 (дві цілих одна десята) % від початкової (стартової) ціни лоту», — пояснюють у банку.

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До участі у торгах будуть допущені фінансові установи, які мають діючу ліцензію на надання коштів у позику та/або послуги з факторингу, та відповідають вимогам банку.

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