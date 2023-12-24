Як замовити картку ПриватБанк та monobank за кордон — Finance.ua

Як замовити картку ПриватБанк та monobank за кордон Сьогодні 13:02 — Фінтех і Картки

Як замовити картку ПриватБанк та monobank за кордон

Деякі українські банки запустили доставку своїх карток до країн Європи через «Нову пошту». Зокрема, таку послугу пропонують ПриватБанк та monobank.

ПриватБанк

Клієнти ПриватБанку можуть отримати нову або перевипустити чинну пластикову картку в шести європейських країнах: Польщі, Німеччині, Литві, Молдові, Чехії та Румунії.

Щоб замовити доставку картки за кордон, необхідно:

Зайти в застосунок «Приват24» (мобільну або веб-версію). Зайти в пункт меню «Гаманець» Вибрати картку, яку треба перевипустити (у зв’язку із закінченням терміну дії). Зайти в пункт меню «Налаштування» Вибрати пункт меню «Перевипустити картку» та натиснути кнопку «Подати заявку». Вибрати тип картки «Пластик». Зайти до пункту меню «Доставка миттєвої пластикової картки ПриватБанку». Вибрати «Міжнародна». Вказати адресу доставки, номер телефону (обов'язково тієї країни, куди буде здійснюватися доставка) та адресу електронної пошти.

Подання заявки можливе виключно за наявності мобільного телефону країни доставки. Наприклад, для Польщі він має починатися на +48, для Чехії +420 і т.д.

Доставка картки здійснюється компанією «Нова Пошта Глобал». Картку можна отримати або у відділенні компанії за кордоном, або кур'єром за вказаною адресою.

До кінця січня 2024 року доставка пластикових карток безкоштовна. Тому тим, кому це потрібно, варто поквапитися.

monobank

monobank дозволяє замовити доставку пластикової картки у більш ніж 180 країн світу.

При цьому, як стверджують у банку, доведеться заплатити лише за послуги поштового оператора.

Для замовлення картки за кордон необхідно:

Оформити нову віртуальну картку в додатку monobank. Натиснути кнопку «Випустити пластикову картку». Термін виготовлення пластикової картки — до 7 днів. Оформити доставку, вказавши адресу одержання за кордоном.

Термін та вартість доставки залежить від країни одержувача, а також від того, який спосіб доставки буде обрано.

monobank співпрацює з Новою Поштою та Укрпоштою, відповідно клієнт може вибрати для доставки одну з цих двох компаній. При цьому вартість доставки відрізнятиметься дуже суттєво.

Наприклад, якщо одержувач перебуває у Швеції, вартість доставки картки Новою Поштою складе 1105 грн, а Укрпоштою — 238 грн.

До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

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