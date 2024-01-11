ПриватБанк змінив послугу з обміну доларів: за що доведеться заплатити 10% і як це працює — Finance.ua

ПриватБанк змінив послугу з обміну доларів: за що доведеться заплатити 10% і як це працює Сьогодні 13:26 — Валюта

Банк відправляє кошти в банк-корреспондент за кордоном (інкасо), а зі свого клієнта бере плату в розмірі 10%. В Україні послугу інкасо розповсюдили на всі відділення ПриватБанку . Банкноти, що мають ознаки значного зносу, можуть бути обмінені в «Приваті».

Додатково також треба заплатити за перевірку купюри на справжність. «Це вже касир може вирішувати. Якщо купюра в такому стані, що не зрозуміло одразу, чи вона справжня, то треба окремо платити за перевірку. Це 50 коп. за купюру, але не менше 100 грн», — розповіли OBOZ.UA в ПриватБанку. Тобто, якщо вам треба перевірити на справжність одну купюру, ви заплатите 100 грн. Також за перевірку 200 купюр треба буде заплатити 100 грн. А за кожну наступну купюру (починаючи з 201-ї) треба доплачувати по 50 копійок.

На інкасо мають приймати банкноти, які розірвано (розрізано) на частини; з пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалено цифрові або текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично змінні елементи захисту, захисні стрічки); зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень.

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Всі інші купюри банки та обмінники мають приймати без додаткової плати. Послугу інкасо в Україні пропонують не тільки в ПриватБанку.

Якщо для інкасо обрати Райффайзен, то заплатити з 1000 доларів доведеться 70 доларів комісії за обмін та 10 грн за перевірку купюр. Так, Райффайзен на своєму сайті стверджує, що розмір комісії за обмін банкнот (миттєве інкасо) становить усього 7% від суми. Додатково треба заплатити 0,35−1 грн за кожну купюру, якщо вам треба встановити платоспроможність купюри перед тим, як відправляти її на обмін.

У MTB-Bank на своєму сайті вартість послуг інкасо не вказали. Проте в розмові з OBOZ.UA розповіли: комісія становить 20%, а за перевірку кожної банкноти треба заплатити 30 коп. (мінімальна сума — 20 грн). Тобто за перевірку та інкасо 1000 доларів довелося б заплатити 200 доларів комісії за інкасо та 20 грн за перевірку банкнот.

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