Нацбанк оновить валютні правила — коли чекати змін Сьогодні 09:03 — Валюта

Нацбанк оновить валютні правила — коли чекати змін

У Національному банку України (НБУ) анонсували плани з реалізації пом’якшень на валютному ринку. При цьому ключовим завданням регулятора у 2024 році стане збереження курсової стійкості ринку.

Про це розповіли представники НБУ у коментарі порталу «Мінфін».

Етапи валютної лібералізації

Як зазначають у Нацбанку, цьогоріч відсоткова політика регулятора та валютні обмеження чинитимуть опосередкований вплив на обмінний курс. Водночас поступові кроки у валютних пом’якшеннях проводитимуть виключно за наявності вагомих макроекономічних та фінансових передумов.

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Валютну лібералізацію здійснять у рамках «Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування». Вона передбачає три хвилі пом’якшень валютних правил:

на першому етапі — мінімізують множинність обмінних курсів, проведуть лібералізацію торгових операцій та сприятимуть новим кредитам, інвестиціям;

на другому етапі — проведуть лібералізацію торговельного фінансування, управління валютними ризиками фінустанов, ймовірність репатріації процентів за попередніми борговими зобов’язаннями, інвестиціями;

на третьому етапі — передбачається можливість виплат за кредитами, інвестиціями, лібералізація фінансових операцій для населення, операцій з деривативами, поновлення кредитування нерезидентів, інвестицій за межі країни.

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Зараз на українському валютному ринку реалізують плани першого етапу.

Як можуть змінитися валютні правила

Завдяки успішному переходу на режим керованої гнучкості курсу у найближчій перспективі очікується розгляд пом’якшень валютних обмежень другого етапу. Йдеться про:

лібералізацію торговельного фінансування, можливість оплати за старими імпортними деклараціями;

управління банківськими валютними ризиками;

розгляд можливості репатріації процентів за борговими зобов’язаннями/інвестиціями, що були надані до 2022 року;

Водночас розглянуть можливість погашення чи переведення основної суми кредиту чи інвестицій під час третього етапу лібералізації.

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Валютна лібералізація відбуватиметься, враховуючи оцінки:

темпів зростання споживчих цін в країні;

інфляційних очікувань населення, бізнесу, банків, аналітиків;

рівня золотовалютних резервів;

відсоткових ставок;

параметрів фінансової стабільності.

«НБУ діятиме поступово та акуратно, щоб зберегти стійкість валютного ринку», — резюмували у Нацбанку.

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