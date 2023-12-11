Банкір оцінив скасування Нацбанком валютних обмежень — Finance.ua

Банкір оцінив скасування Нацбанком валютних обмежень Вчора 15:03 — Валюта

Банкір оцінив скасування Нацбанком валютних обмежень

НБУ 1 грудня скасував обмеження на продаж готівкової валюти населенню. Його вводили, зокрема, через те, що на початку воєнного стану, коли Нацбанк ввів жорсткі обмеження, утворився сірий та чорний ринок іноземної валюти.

Як пояснив голова Асоціації українських банків Андрій Дубас у коментарі 24 каналу, суворіші обмеження впроваджують, коли ситуацію слабко контролюють або не можуть контролювати взагалі.

Він додав, що коли ситуація контрольована і є ознаки стабільності, їх знімають.

«Вони покликані на те, аби не було три курси. Аби був один курс, щоби й громадськість, бізнес, інші суб'єкти могли орієнтуватися. Це дозволяло б навіть регулятору більше контролювати ситуацію», — сказав Дубас.

За словами голови Асоціації українських банків, наближення курсів до однієї точки спостерігають протягом останнього тижня.

Національний банк України з жовтня 2023 року перейшов від фіксованого курсу, який запровадили в умовах воєнного стану, до курсу так званої керованої гнучкості. Тому нині можна спостерігати сезонні впливи на курс гривні до американського долара чи до інших валют.

«Наприклад, до літа гривня зміцнюється, а до кінця року трішки девальвує. Ті самі цикли починаються щороку», — додав Дубас.

Національний банк ще у 2022 році заборонив показувати табло з курсами валют. Голова Асоціації українських банків переконаний, що це обмеження не варто скасовувати. Усе через те, що це на психологічному рівні поступово привчає українців до того, що не варто дивитися на курс гривні до долара. Тому, мовляв, краще дивитися на ціни товарів, які ви купуєте.

Якщо говорити про результати 2023 року, то, наприклад, на 10% зросла ціна на паливо. Однак це не через курс долара, а через блокування на польському кордоні, зміну логістики. Деякі продуктові товари, за підсумками Держстату, навіть трохи здешевшали, якщо порівнювати з початком року.

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«На це найважливіше звертати увагу. Тим паче Національний банк крок за кроком скасовує певні обмеження, впроваджує і дотримується плану лібералізації або пом’якшення валютних обмежень, які ухвалили на початку війни», — зауважив Дубас.

Усі обмеження, які на початку повномасштабного вторгнення запровадили регуляторні органи, ввели саме через те, що росія напала на Україну. І, мовляв, психологічний фактор міг би вплинути на ситуацію так, що вона була б неконтрольована.

«Впровадження керованої гнучкості, зняття обмежень на купівлю готівкової валюти для населення. Це показує, що ситуація покращується у порівнянні з попередніми періодами. Наші золото-валютні резерви, які останні кілька місяців на доволі високих, рекордних навіть деколи були показниках. Усе це дозволяє дивитися впевненіше у 2024 рік», — наголосив голова Асоціації українських банків.

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