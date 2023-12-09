В Асоціації українських банків розповіли, що впливатиме на курс в 2024 році — Finance.ua

В Асоціації українських банків розповіли, що впливатиме на курс в 2024 році Сьогодні 09:37 — Валюта

В Асоціації українських банків розповіли, що впливатиме на курс в 2024 році

Курс долара на 2024 рік може коливатися на рівні 5%.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.

За його словами, щодо 2024 року є кілька факторів невизначеності.

«Вони не дозволяють точно спрогнозувати курс долара до гривні. Йдеться, зокрема, про міжнародну фінансову допомогу Україні — вона буде чи не буде. Якщо вона не буде такою ритмічною, якою була більшість 2023 року, то потрібно буде додаткову емісію друкувати кошти. Наступне: Україна зараз не має можливості експортувати металургію, але експортує зернові. Матимемо ми можливість її експортувати за кордон автошляхом чи „зерновим коридором“? Це все впливатиме на курс», — зауважив експерт.

Дубас зауважив, коли Нацбанк відійшов від воєнного фіксованого курсу до керованої гнучкості, українці бачать ту сезонність, яку бачили до початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, за 2023 рік Україна отримала 404,9 млрд грн у вигляді грантової підтримки. Найбільше коштів надали США. Зокрема, якщо в України не буде проблем із макрофінансовою допомогою, то курс долара у 2024 році буде на рівні 41,4 грн/$, як закладено у державному бюджеті.

Довідка Finance.ua:

курсові очікування в Україні погіршуються. Фінансові аналітики, банкіри та населення чекають на долар дорожче за 40 гривень протягом наступних 12 місяців;

МВФ у жовтні очікував курс на рівні попереднього урядового прогнозу 41,4 грн/долар.



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