В Асоціації українських банків розповіли, що впливатиме на курс в 2024 році — Finance.ua

В Асоціації українських банків розповіли, що впливатиме на курс в 2024 році
Курс долара на 2024 рік може коливатися на рівні 5%.
Про це в ефірі Громадського радіо розповів президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.
За його словами, щодо 2024 року є кілька факторів невизначеності.
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«Вони не дозволяють точно спрогнозувати курс долара до гривні. Йдеться, зокрема, про міжнародну фінансову допомогу Україні — вона буде чи не буде. Якщо вона не буде такою ритмічною, якою була більшість 2023 року, то потрібно буде додаткову емісію друкувати кошти. Наступне: Україна зараз не має можливості експортувати металургію, але експортує зернові. Матимемо ми можливість її експортувати за кордон автошляхом чи „зерновим коридором“? Це все впливатиме на курс», — зауважив експерт.
Дубас зауважив, коли Нацбанк відійшов від воєнного фіксованого курсу до керованої гнучкості, українці бачать ту сезонність, яку бачили до початку повномасштабного вторгнення.
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Нагадаємо, за 2023 рік Україна отримала 404,9 млрд грн у вигляді грантової підтримки. Найбільше коштів надали США. Зокрема, якщо в України не буде проблем із макрофінансовою допомогою, то курс долара у 2024 році буде на рівні 41,4 грн/$, як закладено у державному бюджеті.
Довідка Finance.ua:
- курсові очікування в Україні погіршуються. Фінансові аналітики, банкіри та населення чекають на долар дорожче за 40 гривень протягом наступних 12 місяців;
- МВФ у жовтні очікував курс на рівні попереднього урядового прогнозу 41,4 грн/долар.
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