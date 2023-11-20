40 гривень за долар: фінансові аналітики та банкіри дали новий прогноз — Finance.ua

40 гривень за долар: фінансові аналітики та банкіри дали новий прогноз Сьогодні 10:03 — Валюта

40 гривень за долар: фінансові аналітики та банкіри дали новий прогноз

Курсові очікування в Україні погіршуються. Фінансові аналітики, банкіри та населення чекають на долар дорожче за 40 гривень протягом наступних 12 місяців.

Про це повідомляє НБУ

За даними НБУ, фінансові аналітики у жовтні 2023 року прогнозують курс на рівні 40,36 грн/долар. У вересні вони чекали на курс 39,99 грн/долар.

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Населення чекає на курс 40,43 грн/долар (у вересні - 39,96 грн/долар)

Крім того, банкіри прогнозують курс протягом наступних 12 місяців на рівні 41,16 грн/долар (у липні - 40,54 грн/долар).

Кабінет Міністрів у проекті держбюджету на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, трохи покращивши його у порівнянні з першим читанням (41,4 грн/долар).

Водночас на кінець 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар (попередній прогноз — 44,2).

Уряд також очікує менш значну девальвацію гривні у 2023 році - 38,6 грн/долар порівняно з 40,2 гривень за долар на перше читання.

МВФ у жовтні очікував курс на рівні попереднього урядового прогнозу 41,4 грн/долар.

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