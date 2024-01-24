Держфінмоніторинг виявив сумнівні фінансові операції на 102 млрд грн — Finance.ua

Держфінмоніторинг виявив сумнівні фінансові операції на 102 млрд грн Сьогодні 10:14

Держфінмоніторинг виявив сумнівні фінансові операції на 102 млрд грн

Держфінмоніторинг в 2023 році передав правоохоронним органам матеріалів на суму 102,1 млрд грн.

Про це повідомляє Держфінмоніторинг.

Йдеться про 1122 матеріали (608 узагальнених матеріалів та 514 додаткових узагальнених матеріалів), які охоплюють фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 102,1 млрд грн.

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За 2023 рік сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті 4,1 млрд грн.

Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб, пов’язаних з фінансуванням тероризму чи сепаратизму та військовою агресією з боку рф та рб проти України.

В 2023 році Держфінмоніторинг спрямував до правоохоронних органів 267 таких матеріалів.

Нагадаємо, за останні чотири місяці у Міноборони були виявлені порушення на понад 10 млрд грн, вчинені раніше. Оборонне відомство тісно співпрацює з правоохоронцями та спеціальними службами.

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