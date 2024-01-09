У Міноборони виявили порушення на понад 10 млрд грн — Умєров Сьогодні 15:29 — Кримінал

У Міноборони виявили порушення на понад 10 млрд грн — Умєров

За останні чотири місяці у Міноборони були виявлені порушення на понад 10 млрд грн, вчинені раніше. Оборонне відомство тісно співпрацює з правоохоронцями та спеціальними службами.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Новини про затримання та кримінальні справи, які ви бачите останнім часом, — це зміни. Зміни, які буде помітно все частіше. Один з пріоритетів команди Міністерства оборони — вичищення системи від недоброчесних учасників — всередині установи й зовні. Активно працюємо над цим — у тісній співпраці з правоохоронними органами викорінюємо прояви корупції. Система чинить опір, однак ми її здолаємо», — заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

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За словами посадовця, повністю зміг запрацювати внутрішній аудит Міноборони та оновлена Генеральна інспекція відомства, котрі вже виявили багато порушень — за останні чотири місяці на понад 10 млрд грн порушень, котрі були вчинені раніше.

Умєров зазначив, що у відомстві «жорстко реагують» на всі такі випадки та тісно співпрацюють з правоохоронцями та спеціальними службами, передають колегам усю необхідну інформацію.

Він нагадав, що у грудні Служба безпеки України у взаємодії з Міноборони ліквідувала корупційну схему на придбанні боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн.

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«Це те, про що можемо говорити публічно. Попереду будуть ще новини. Водночас працюємо над тим, щоб розв’язувати проблему системно: впроваджуємо нову архітектуру закупівель за стандартами НАТО», — додав міністр оборони.

За його словами, перебудова закупівельних механізмів у міністерстві відбувається так, щоб не зашкодити безперервному постачанню зброї та тилового майна для ЗСУ.

Посадовець заявив, що відтепер Міноборони «встановлює правила гри, формує політику, контролює торги», а закупівлі здійснюють дві спеціальні агенції.

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«Нещодавно презентували роботу першої - „‎Державного оператора тилу“, який буде закуповувати тилове майно, зокрема їжу, одяг, пальне. Кадрово перезавантажуємо „‎Агенцію оборонних закупівель“, яка спеціалізується на закупівлі зброї», — каже Умєров.

Міністр повідомив, що вже є конкретні результати: за чотири місяці вдалося зекономити за всіма тиловими закупівлями приблизно 3,5 млрд грн, що орієнтовно складає 20% від запланованої суми на закупівлі.

Також Міноборони вперше придбало 50 000 комплектів жіночої форми, 100 000 електричних грілок, 15 000 активних навушників, а з постачальником навушників були проведені переговори, що дозволило додатково зекономити державні кошти на 11,7 млн грн, зауважив посадовець.

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УНН За матеріалами:

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