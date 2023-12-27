Стало відомо, скільки витратили на оборону з початку року — Finance.ua

Стало відомо, скільки витратили на оборону з початку року
За 11 місяців поточного року витрати держбюджету на сектор безпеки і оборони склали 1,56 трлн грн.
Про це повідомили в Міністерстві фінансів.
«За 11 місяців цього року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1,56 трлн грн або 59,2% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету», — сказано в повідомленні.
Зокрема, у листопаді виділили 168,2 млрд грн.
Кошти були спрямовані на:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
- медичне забезпечення;
- інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
Нагадаємо, що видатки сектору безпеки і оборони Уряд фінансує виключно за рахунок власних податкових надходжень, а також військових облігацій.
Як змінювалися видатки на оборону за роки незалежності України 🔍
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