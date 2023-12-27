Стало відомо, скільки витратили на оборону з початку року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Стало відомо, скільки витратили на оборону з початку року

Казна та Політика
59
Стало відомо, скільки витратили на оборону з початку року
Стало відомо, скільки витратили на оборону з початку року
За 11 місяців поточного року витрати держбюджету на сектор безпеки і оборони склали 1,56 трлн грн.
Про це повідомили в Міністерстві фінансів.
«За 11 місяців цього року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1,56 трлн грн або 59,2% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Зокрема, у листопаді виділили 168,2 млрд грн.
Кошти були спрямовані на:
  • грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
  • придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
  • медичне забезпечення;
  • інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
Нагадаємо, що видатки сектору безпеки і оборони Уряд фінансує виключно за рахунок власних податкових надходжень, а також військових облігацій.

Як змінювалися видатки на оборону за роки незалежності України 🔍

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.