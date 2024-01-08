Розтрата майже 950 млн грн держкоштів: експосадовцям Міноборони повідомили про нову підозру — Finance.ua

Розтрата майже 950 млн грн держкоштів: експосадовцям Міноборони повідомили про нову підозру Сьогодні 15:13 — Казна та Політика

Розтрата майже 950 млн грн держкоштів: експосадовцям Міноборони повідомили про нову підозру

Працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про нову підозру ексзаступнику міністра оборони України, колишньому керівнику одного з Департаментів МО та колишньому начальнику управління речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ у перешкоджанні діяльності ЗСУ та розтраті майже 950 млн грн державних коштів.

Про це повідомило ДБР.

У 2022 році між Міноборони та східноєвропейською компанією було укладено договір на постачання великої партії бронежилетів. Продукція, згідно з висновками судово-балістичних та товарознавчих експертиз, не дозволяла використовувати їх військовослужбовцями ЗСУ за цільовим призначенням через невідповідність стандартам. Це ставило під загрозу життя та здоров’я наших воїнів на передовій.

У наслідок закупівлі неякісної продукції розмір збитків держави склав майже 950 млн грн.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене в умовах особливого періоду, що призвело до тяжких наслідків вчинене групою осіб), ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора.

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