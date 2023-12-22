У Міноборони та ЗСУ запровадили ще сім стандартів НАТО — Finance.ua

У Міноборони та ЗСУ запровадили ще сім стандартів НАТО
У Міністерстві оборони та Збройних силах України протягом листопада-грудня 2023 року запровадили ще сім стандартів НАТО.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
«Сили оборони України продовжують курс на реформи, аби відповідати стандартам взаємосумісності з державами-членами НАТО», — ідеться у повідомленні.
Протягом листопада-грудня 2023 року в Міністерстві оборони та Збройних силах України запроваджено ще сім стандартів Альянсу.
Серед них — стандарти щодо навігаційно-гідрографічної підтримки, ведення бойових дій, якості пально-мастильних матеріалів, підготовки Військово-морських сил зі зв’язку.
Як нагадали у відомстві, в Міністерстві оборони та Збройних силах України запроваджено 301 стандарт НАТО, зокрема 181 — в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу) та 116 — в ініціативному порядку, що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства. Загалом в Альянсі діє 1135 стандартів.
Читайте також
В Міноборони та ЗСУ вже запроваджено понад чверть від загальної кількості (26,5%).
Нагадаємо, із 1 квітня 2024 року Міністерство оборони буде закуповувати продукти для військовослужбовців за новими правилами.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною