У Міноборони та ЗСУ запровадили ще сім стандартів НАТО — Finance.ua

У Міноборони та ЗСУ запровадили ще сім стандартів НАТО Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

У Міноборони та ЗСУ запровадили ще сім стандартів НАТО

У Міністерстві оборони та Збройних силах України протягом листопада-грудня 2023 року запровадили ще сім стандартів НАТО.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Сили оборони України продовжують курс на реформи, аби відповідати стандартам взаємосумісності з державами-членами НАТО», — ідеться у повідомленні.

Протягом листопада-грудня 2023 року в Міністерстві оборони та Збройних силах України запроваджено ще сім стандартів Альянсу.

Серед них — стандарти щодо навігаційно-гідрографічної підтримки, ведення бойових дій, якості пально-мастильних матеріалів, підготовки Військово-морських сил зі зв’язку.

Як нагадали у відомстві, в Міністерстві оборони та Збройних силах України запроваджено 301 стандарт НАТО, зокрема 181 — в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу) та 116 — в ініціативному порядку, що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства. Загалом в Альянсі діє 1135 стандартів.

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В Міноборони та ЗСУ вже запроваджено понад чверть від загальної кількості (26,5%).

Нагадаємо, із 1 квітня 2024 року Міністерство оборони буде закуповувати продукти для військовослужбовців за новими правилами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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