Міноборони з квітня купуватиме продукти для військових за новими правилами — Finance.ua

Міноборони з квітня купуватиме продукти для військових за новими правилами Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

Міноборони з квітня купуватиме продукти для військових за новими правилами

Із 1 квітня 2024 року Міністерство оборони буде закуповувати продукти для військовослужбовців за новими правилами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Міжвідомча робоча група (МРГ) за час своєї роботи напрацювала практичні рекомендації щодо того, як можуть бути організовані закупівлі на потреби Міністерства оборони за існуючих вимог, з одного боку, до безпеки, а з іншого — до прозорості та конкурентності. Низка ідей, озвучених під час обговорень на МРГ, вже реалізовані Міністерством оборони як перехідні заходи. За інформацією військових, це значно вплинуло на вартість комплекту продуктів у бік зниження», — зазначила заступник міністра економіки Надія Бігун.

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Вже наступного місяця міністерство планує подати на розгляд уряду проєкт рішення, яким запроваджується нова система закупівель.

Які підходи планується запровадити під час закупівель продуктів з 1 квітня наступного року:

закупівля продуктів харчування здійснюватиметься за каталогом з 409 найменувань, але товари в ньому на етапі підготовки тендерної документації агрегуватимуться у більш ніж 25 категорій (наприклад, «м'ясні вироби»). Це відкриває широкі можливості для участі в закупівельних процедурах українських виробників;

під час формування очікуваної вартості замовник орієнтуватиметься на дані щодо середньостатистичних цін з різних джерел, в т. ч. Держстату;

Держстату; закупівля та логістика відокремлені. Виробник, який переміг у тендері, постачатиме продукцію на розподільчі центри. Послуги доставки з цих центрів до кінцевих споживачів закуповуватимуться державою окремо;

буде використовуватися динамічна система закупівель. Вона передбачатиме кваліфікацію учасників до початку торгів, можливість бажаючим пройти кваліфікацію протягом періоду дії кваліфікаційної рамки, приховати з метою безпеки певні дані щодо учасників;

людиноцентричність: стандартизовані меню будуть розроблені професійними технологами (в т. ч. тими, які нині захищають країну у лавах ЗСУ). Меню враховуватиме як потреби військових у різних видах раціонів, так і специфіку задоволення потреб в якісному харчуванні в умовах бойових дій.

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«Стратегічні цілі, яких ми прагнемо досягти, впроваджуючи нові підходи, — це безперервність забезпечення потреб ЗСУ, довіра з боку суспільства, ринків, держави та наших міжнародних партнерів. Ми прагнемо до інституційної стійкості. Щоб запропоновані нами підходи, прозорість та функціональність не залежали від перемінних факторів. В тому числі від того, хто очолює Агенцію», — зазначив генеральний директор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов.

Довідка Finance.ua:

у січні цього року у ЗМІ з’явилась інформація про закупівлю продовольства для української армії за завищеними цінами;

у лютому уряд ініціював створення робочої групи, яка має розробити оновлену систему закупівель харчів для армії;

Міноборони повідомило про внесення змін до восьми договорів стосовно закупок послуг з організації харчування Збройних Сил. Ними передбачено скорочення терміну угод та зниження вартості послуг;



Міністерство оборони створило «новий інструмент» для закупівель продуктів Збройним силам — агентство «Державний оператор тилу».



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