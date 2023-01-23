«Яйця по 17 грн за штуку»: Міноборони прокоментувало розслідування «Дзеркала тижня» — Finance.ua

«Яйця по 17 грн за штуку»: Міноборони прокоментувало розслідування «Дзеркала тижня» Сьогодні 16:03 — Казна та Політика

«Яйця по 17 грн за штуку»: Міноборони прокоментувало розслідування «Дзеркала тижня»

Днями в ЗМІ з’явилась інформація про закупівлю продовольства для української армії за завищеними цінами. Міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook прокоментував цю ситуацію.

«Забезпечення наших воїнів якісним і безперебійним харчуванням в умовах бойових дій є одним з пріоритетів Міноборони. Вичерпну інформацію з документами я особисто представлю народним депутатам на засіданні профільного комітету за участі представників НАБУ, ДБР та СБУ», — пише Резніков.

Не всі деталі можна оприлюднювати, але міністр вичерпно пояснив, яку позицію займає Міноборони.

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За його словами, на забезпечення харчуванням військовослужбовців у 2023 році будуть спрямовані десятки мільярдів гривень. Це — великий ринок. Ще трохи більше року тому цей ринок фактично був під контролем монополії. Під час призначення на посаду міністра я взяв публічне зобов’язання — демонополізувати послуги харчування. І ми з командою це зробили ще минулої зими.

«На даний момент Міноборони уклало контракти з 8 постачальниками на забезпечення послуги харчування. За кожним з постачальників згідно з договором закріплено певну кількість військових частин. У контрактах прописано норму: якщо якийсь з постачальників не здатен виконати зобов’язання, то інші „підхоплюють“ військові частини згідно з визначеним алгоритмом», — пояснює Резніков.

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Він наголосив, що надання послуги харчування здійснюється за принципом «їжа ходить за військовими». Тобто постачальник гарантує доставку продовольства скрізь, де несуть службу підрозділи певної частини.

Глава Міноборони також уточнив, що у контракті йдеться саме про послуги з харчування воїнів. Міністерство не здійснює закупівлю окремих продуктів. Оборонне відомство купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Предметом закупівлі є вартість добового раціону для військовослужбовця. Минулого року ця сума складала 120 грн на військовослужбовця за добу.

«Цього року ми отримали пропозиції постачальників у діапазоні від 151 до 162 грн на добу. У результаті проведення переговорів кінцева вартість послуги забезпечення харчування одного бійця на добу складає 145,8 грн», — зазначив він, додавши, що контракти укладаються з постачальниками послуг на рік вперед за фіксованою ціною.

Міністр також зазначив, що ціни на продукти аналізують спеціальні експертні установи, які визначають певний діапазон.

«Зараз у медіа величезна кількість спотвореної інформації щодо цін. Те, що в публікації „Дзеркала тижня“ було пораховано як 0,2% вартості контракту — це приготування їжі постачальником у кількох військових частинах, де з різних причин готують зовнішні підрядники. А зовсім не доставка продуктів. Це ще одна груба помилка, яка вводить в оману», — додав він.

Резніков також прокоментував ситуацію з цінами на яйця.

«У документі, оприлюдненому у ЗМІ, вказано аномальну ціну, яку сприйняли як 17 грн за штуку. На чому збудували теорію змови. Насправді це — звичайна технічна помилка, яку зробив постачальник. Яйця — єдина категорія з каталогу, яка у додатку до угоди обраховується в штуках. Постачальник вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці, де все було приведено до одиниці виміру на вагу, в іншу таблицю. „Яйця по 17 за штуку“ Міноборони не закуповувало і не планує», — пояснив міністр.

Також, на думку Резнікова, ця вся ситуація — це спроба підриву довіри до Міноборони напередодні «Рамштайну-8».

«Той, хто передав один з контрактів та додатки для оприлюднення, як мінімум — вчинив службовий злочин», — наголосив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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