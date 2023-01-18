Що треба знати про постановку на військовий облік: працевлаштування, облік за кордоном, штрафи — Finance.ua

Що треба знати про постановку на військовий облік: працевлаштування, облік за кордоном, штрафи Сьогодні 11:00

30 грудня 2022 року Кабінет Міністрів України затвердив новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, пише juscutum.com

Що передбачено:

Вік. Ставати на військовий облік тепер потрібно з 16 років — у рік досягнення 17-річного віку.

Працевлаштування військовозобов’язаних. Відтепер, приймати на роботу військовозобовʼязаного можливо лише після предʼявлення ним військового квитка. Роботодавець перед тим, як прийняти на роботу працівника, зобовʼязаний перевірити, чи перебуває кандидат на посаду на військовому обліку, де саме і чи є його дані актуальними.

Відтепер, приймати на роботу військовозобовʼязаного можливо лише після предʼявлення ним військового квитка. Роботодавець перед тим, як прийняти на роботу працівника, зобовʼязаний перевірити, чи перебуває кандидат на посаду на військовому обліку, де саме і чи є його дані актуальними. Облік на робочому місці. Організація військового обліку покладається на відповідних керівників підприємств, а обовʼязки з ведення — на HR-фахівця. За здійснення додаткових обов’язків такому фахівцю виплачується винагорода у розмірі 50% від його окладу.



Списки військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ведуться в електронних та/або паперових формах.

Відомості щодо військовозобов’язаних, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, виокремлюються у списках військового обліку військовозобов’язаних.

Що має зробити працедавець

Працедавець у семиденний строк повинен повідомити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), органи СБУ чи підрозділи Служби зовнішньої розвідки про прийняття на роботу військовозобовʼязаного, призовника чи резервіста або звільнення його з роботи.

Крім того, Порядком передбачається, що на підприємствах мають розмістити пам’ятки про правила військового обліку, які будуть знаходитися в загальному доступі для всіх співробітників.

Оформлення відряджень. У разі оформлення відрядження на строк понад трьох місяців, окрім загального переліку документів для виїзду за кордон, особа повинна знятися з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Ведення обліку закордоном . У разі перебування військовозобовʼязаних за кордоном понад трьох місяців, необхідно стати на облік у відповідній дипломатичній установі.

. У разі перебування військовозобовʼязаних за кордоном понад трьох місяців, необхідно стати на облік у відповідній дипломатичній установі. Електронний облік військовозобов’язаних. Новий Порядок передбачає ведення військового обліку через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобовʼязаних та резервістів інформація якого згодом потраплятиме до порталу «Дія». Громадяни також отримають можливість подавати відомості про себе для військкомату через портал «Дія». Зокрема, у разі відсутності даних про призовника, військовозобов’язаного або резервіста у відповідному Єдиному державному реєстрі, він зможе за бажанням самостійно подати їх під час створення декларації про місце проживання через «Дію».



Адміністративна відповідальність за порушення правил ведення обліку військовозобов’язаних

Штраф у розмірі 3400–5100 грн — для відповідальної особи підприємства;

Штраф 1700–3400 грн — для працівника..

Також Порядок встановлює обов’язок керівників підприємств, у разі отримання розпоряджень районних (міських) ТЦК, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки, оповіщати співробітників про призов, доводити їм наказ про це під підпис та, у разі потреби, вручати повістки для явки до відповідного ТЦК.

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