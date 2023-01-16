На які пільги можуть розраховувати добровольці — Finance.ua

На які пільги можуть розраховувати добровольці Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

На які пільги можуть розраховувати добровольці

У Міністерстві у справах ветеранів України розповіли, якими пільгами користуватимуться добровольці, які не вступили до лав силових структур, але які захищають Батьківщину.

Як повідомив перший заступник міністра Олександр Порхун в ефірі інформаційного телемарафону, 12 січня Верховна Рада розширила перелік учасників бойових дій, прийнявши відповідний закон.

«Право на пільги мають ті, хто увійшли до складу добровольчого формування територіальної громади, але не встигли оформитися в Збройні сили або інші силові структури нашої держави, або безпосередньо отримали поранення, каліцтво, контузію. Або, на жаль, загиблі. Їхня сім’я зможе відповідно до закону отримати статус члена сім’ї загиблого захисника», — сказав він.

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При цьому ті, хто отримали поранення або каліцтва, можуть розраховувати на статус ветерана війни та особи з інвалідністю.

«Ті добровольці, які досі в строю, також можуть претендувати на отримання статусу учасника бойових дій», — пояснив заступник міністра.

Він зазначив, що після підписання президентом закону, Мінветеранів буде розробляти порядок і перелік документів, який має подати претендент на відповідний статус.

За словами Порхуна, поки точно не відомо, скільки в Україні добровольців претендуватимуть на статус учасника бойових дій.

«У країні було зареєстровано по 800 добровольчих формувань територіальних громад. Кожне формування набирало різну кількість особового складу. Але точну кількість назвати не можемо», — розповів чиновник.

Відповідно до закону, добровольці отримають пільги, передбачені для учасників бойових дій та ветеранів війни. Зокрема, соціальні (на житлово-комунальні послуги), на освіту, психологічну допомогу та інше.

Нагадаємо, з 1 грудня 2022 року розпочалося оформлення документів для учасників бойових дій.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що всі, хто має підстави, отримають статус УБД і відповідні соціальні гарантії.

За його словами, за період активної фази війни в Україні нараховуються сотні тисяч таких осіб.

12 січня 2023 року парламент ухвалив закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визнання учасниками бойових дій осіб, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та інших питань».

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