Нові правила військового обліку (інфографіка) — Finance.ua

Нові правила військового обліку (інфографіка) Сьогодні 16:02 — Казна та Політика

Нові правила військового обліку (інфографіка)

З початку року в Україні набув чинності новий порядок взяття на військовий облік. Тепер призовникам потрібно ставати на облік з 16, а не з 17 років, і, ймовірно, колись це можна буде зробити через додаток «Дія» (поки не відомо, коли запрацює така функція). Ще одна новація — військовозобов’язаних прийматимуть на роботу чи навчання лише після підтвердження перебування на обліку.

Про це пише «Слово і діло».

Інфографіка: «Слово і діло»

Загальний та спеціальний військовий облік:

на загальному військовому обліку перебувають військовозобов’язані та резервісти, які не заброньовані на період мобілізації державними установами та підприємствами;

на спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов’язані, заброньовані на період мобілізації та воєнного часу.

Хто має бути на військовому обліку:

призовники віком від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;

військовозобов’язані та резервісти, які не досягли віку перебування у запасі, у тому числі жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність;

за власним бажанням — жінки, які мають спеціальність, споріднену з військово-обліковою.

Обов’язки призовників, військовозобов’язаних та резервістів:

перебувати на військовому обліку за зареєстрованим місцем проживання, а у разі виїзду за кордон більше ніж на три місяці — за місцем консульського обліку у закордонних дипломатичних установах України;

прибути на виклик уповноважених органів для взяття на військовий облік та визначення призначення на особливий період, оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, направлення на підготовку, призову на службу або збори;

не міняти місце проживання після оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу керівника ТЦК;

протягом 7 днів з дня переїзду на нове місце проживання особисто прибути з паспортом та військово-обліковими документами для взяття на військовий облік;

протягом 7 днів особисто повідомляти органи про зміну персональних даних;

негайно повідомляти ТЦК про втрату військово-облікового документа;

не рідше разу на п’ять років звіряти свої персональні дані з обліковими даними ТЦК;

щороку до 1 жовтня подавати документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на строкову військову службу.

Облік військовозобов’язаних за кордоном

Якщо призовники, військовозобов’язані та резервісти виїжджають за кордон менше ніж на три місяці, зніматися з військового обліку в Україні не потрібно. Якщо більше, ніж на три місяці, потрібно особисто прийти до територіального центру комплектування з документами, що підтверджують виїзд за кордон.

У такому разі треба стати на військовий облік у закордонній дипломатичній установі України. Перебування на консульському обліку можливе лише в одній країні терміном на рік (можна продовжити).

Зарубіжні дипломатичні установи України, у свою чергу, мають:

повідомляти громадян, які перебувають на обліку, досягли призовного віку та не мають відстрочки, про початок чергового призову на строкову військову службу в Україні;

сприяти поверненню військовозобов’язаних та резервістів до України у разі проведення мобілізації та воєнний час (у особливий період) — які механізмами вони мають це робити, у постанові не прописано;

протягом 7 днів повідомляти ТЦК про взяття призовників, військовозобов’язаних та резервістів на консульський облік, а також про їхнє зняття.

Нові правила військового обліку: прийом на роботу та навчання

На роботу чи навчання можуть приймати лише після підтвердження того, що військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку. Тобто мають перевіряти військово-облікові документи: для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов’язаних — військовий квиток чи тимчасове посвідчення, для резервістів — військовий квиток.

У постанові також прописано, що державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації повинні доводити правила військового обліку до громадян під особистий підпис при прийнятті на роботу (навчання).

А також протягом 7 днів після прийняття на роботу, навчання або звільнення, завершення навчання повідомляти ТЦК про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

На вимогу громадян мають сповіщати про необхідність прибути до територіальних центрів комплектування.

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