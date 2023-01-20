Які виплати під час звільнення зі служби можуть отримати військові — Finance.ua
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Які виплати під час звільнення зі служби можуть отримати військові

Особисті фінанси
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Які виплати під час звільнення зі служби можуть отримати військові
Які виплати під час звільнення зі служби можуть отримати військові
Військовослужбовці мають право на певні виплати навіть під час звільнення зі служби. Причин для цього звільнення може бути декілька.
Про це свідчить закон про «Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам».

Які виплати може отримати військовий:

  • грошового забезпечення;
  • грошової компенсації вартості за неотримане речове майно;
  • одноразової грошової допомоги мобілізованим;
  • грошової компенсації за невикористану щорічну та додаткові відпустки;
  • одноразової грошової допомоги;
  • грошової допомоги для оздоровлення;
  • матеріальної допомоги для розв’язання соціально-побутових питань.

Підставами для звільнення військовослужбовця навіть під час війни можуть бути:

  • граничний вік (сержанти, старшини, від лейтенанта до полковника — 60 років, генерали — до 65 років);
  • незадовільний стан здоров’я (на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку);
  • позбавлення або обмеження волі, позбавлення військового звання (у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду);
  • сімейні обставини та інші поважні причини.
Військовослужбовці отримують компенсацію, яка за розміром відповідає займаній посаді з дня одержання повідомлення про звільнення до дня виключення наказом зі списків особового складу включно.
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Військовослужбовцям строкової військової служби, курсантам військових навчальних закладів виплачується місячне грошове забезпечення, крім курсантської посадової надбавки.
Військовослужбовцям, які звільняються зі служби через закінчення строку контракту, гроші виплачуються до дня виключення наказом зі списків особового складу включно.
Нагадаємо, у Міністерстві у справах ветеранів України розповіли, якими пільгами користуватимуться добровольці, які не вступили до лав силових структур, але які захищають Батьківщину.

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