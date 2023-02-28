Ціни знизилися: Міноборони внесло зміни в договори щодо забезпечення армії харчами — Finance.ua

Ціни знизилися: Міноборони внесло зміни в договори щодо забезпечення армії харчами Сьогодні 20:18 — Казна та Політика

Ціни знизилися: Міноборони внесло зміни в договори щодо забезпечення армії харчами, Фото:

Українське Міноборони повідомило про внесення змін до восьми договорів стосовно закупок послуг з організації харчування Збройних Сил. Ними передбачено скорочення терміну угод та зниження вартості послуг.

Про це інформує пресслужба оборонного відомства.

«Вартість послуги з забезпечення харчування склала від 137,04 грн до 144,06 грн. Зниження цін було зумовлене зменшенням термінів контрактів, що позбавило постачальників враховувати інфляцію та інші ризики», — йдеться у повідомленні.

У Міноборони пояснили, що ціни на продовольство, закупівля якого лежить на постачальнику, включать і логістику. Таким чином, відомство купує не харчі, а «послугу з організації харчування військової частини», яка включає:

приймання продуктів;

їх зберігання та транспортування;

освіження запасів;

їх видачу;

приготування страв з продуктів як в стаціонарних, так і в польових умовах;

забезпечення необхідним паливом технічних засобів приготування продовольства;

підтримання та обслуговування їдалень, складів, техніки та майна у належності стані;

оплата комунальних витрат;

інші заходи по заявках командирів в/ч.

«Всі ці витрати закладено у вартість, які безпосередньо лягають на плечі кожного з постачальників без будь-яких інших доплат за логістику тощо», — зазначає Міноборони.

У відомстві розповіли також про роботу створеної у січні Міжвідомчої робочої групи, яка зосереджена на нових підходах до закупівель міністерством продовольства через електронну систему закупівель.

«У рамках роботи даної робочої групи опрацьовуються питання оновлення системи закупівлі послуг, яка має на меті збалансування дотримання секретності та публічний контроль за закупівлями для армії. Відповідна інформація буде публікуватись без відомостей щодо номерів військових частин, їх місце розташування та кількості особового складу», — зазначається у повідомленні.

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