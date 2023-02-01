В Prozorro створять окремий розділ закупівель харчів для ЗСУ — Finance.ua

В Prozorro створять окремий розділ закупівель харчів для ЗСУ Сьогодні 16:34 — Казна та Політика

В Prozorro створять окремий розділ закупівель харчів для ЗСУ

Уряд ініціював створення робочої групи, яка має розробити оновлену систему закупівель харчів для армії.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що новий механізм закупівель має збалансувати дотримання секретності та публічний контроль, але одночасно забезпечити безперебійність постачання. Обов’язковим елементом такої системи має стати публікація цін на продукти харчування у відкритому доступі.

«Ми маємо змінити підходи до державних закупівель продуктів у військовій сфері таким чином, щоб максимально розширити конкуренцію для постачальників. Саме конкуренція може забезпечити справедливі ціни та безперебійне постачання. Зараз ми працюємо над створенням окремого розділу в Prozorro саме для військових потреб. Наша основна мета — зробити все можливе, задля того щоб закупівлі їжі для армії відбувались ефективно, а поставки були своєчасними та якісними», — пояснила міністр економіки Юлія Свириденко.

Читайте також Українським військовим по-новому виплачуватимуть додаткову грошову винагороду

Крім того, новий механізм закупівель може базуватися на принципах, що вже закладено в Постанову № 1275, яка регулює закупівлю речового майна.

«Є пропозиція, розширити дію рамкової угоди для потреб оборони, що регулюється Постановою № 1275 для закупівель речового майна, на продукти харчування. А також одночасно ми опрацьовуємо технічну реалізацію рамкової угоди для потреб оборони в Prozorro. Ми пропонуємо Міноборони перейти від закупівлі «послуг харчування» до закупівлі «продуктів харчування з доставкою», — розповіла Надія Бігун, заступник міністра економіки.

Читайте також Федоров анонсував цифровізацію військово-лікарської комісії

Вона додала, що крім того, є пропозиції змінити терміни укладання контрактів — заключати договір з постачальником будуть не на рік, як це робиться зараз, а на квартал.

«У такому випадку не буде такого суттєвого впливу на ціни сезонного фактора, і постачальникам не треба буде закладати до контрактів такі великі ризики, як це відбувалось з цінами на овочі при формуванні пропозиції на рік. Також ми пропонуємо ввести функцію перегляду лотів за регіонами, що дозволить залучити суттєво ширший ринок постачальників», — пояснила Бігун.

За її словами, Міністерство економіки України максимально зацікавлено в якнайширшому залученні бізнесу до закупівель харчів для ЗСУ.

«Міністерство економіки має стати майданчиком для ефективного діалогу між бізнесом та замовниками в сфері оборони, щоб знайти спільну мову і розробити такий механізм, який буде одночасно відповідати вимогам прозорості і безпеки держави», — резюмувала Бігун.

Довідка Finance.ua:

раніше у ЗМІ з’явилась інформація про закупівлю продовольства для української армії за завищеними цінами;

у Верховній Раді збираються написати закон, який зробить більш прозорими закупівлі під час воєнного стану. Так нардепи відреагували на інформацію, що Міністерство оборони нібито закуповує продукти харчування за завищеними цінами;

прем’єр-міністр Денис Шмигаль напередодні доручив розробити оновлену систему закупівель для армії, яка збалансує дотримання секретності та публічний контроль.



Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.